Madrenas creu que l´acord pel so de les campanes de la Catedral «satisfà» totes les parts

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, creu que l'acord per reduir el so de les campanes de la Catedral durant la nit "satisfà" totes les parts implicades en el litigi. "En assumptes en conflicte mai es pot assolir el 100% de les intencions però creiem que amb aquest acord tothom s'hi pot sentir satisfet", ha afirmat. Madrenas celebra que aquest pacte compatibilitza la voluntat de veïns, Bisbat i ajuntament, que volien que les campanes continuessin tocant durant la nit, amb les intencions de l'hotel que va portar el cas al jutjat perquè assegurava que els seus clients no podien dormir. "El que és important és que entre una i sis de la matinada seguiran tocant però reduint els decibels", ha exposat. Això implicarà implementar un nou mecanisme de toc (el cost del qual assumiran la propietat de l'hotel i el Bisbat). En paral·lel, l'hotel també haurà de reforçar l'aïllament acústic. L'alcaldessa ja ha signat la resolució per mostrar la conformitat de l'ajuntament amb l'acord. Ara, només falta enviar-lo al jutjat perquè rebi el vistiplau.

L'Ajuntament de Girona ja s'ha adherit formalment al pacte per posar punt final al litigi pel toc de les campanes de la Catedral. L'alcaldessa Marta Madrenas ha signat aquest dijous la resolució que enviaran al Jutjat contenciós 1 de Girona. "És una proposta d'acord que hem de presentar i la jutgessa ha de decidir si s'avé amb la legalitat i si és acceptable, que esperem que sí", ha detallat Madrenas.

Gairebé dos anys després, només falta la decisió del jutjat perquè el conflicte obert pel toc nocturn de les campanes de la Catedral de Girona acabi amb una entesa salomònica. Els propietaris de l'hotel Històric van dur el cas als tribunals al·legant que el toc de les campanes superava el volum de decibels permesos i que els seus clients no podien dormir. Després de la vista del 16 de març i abans de dictar sentència, les parts implicades en el litigi van obrir un període de negociacions per arribar a un acord satisfactori per a tothom.

"Hem estat treballant per arribar a un acord en el qual totes les parts s'hi sentissin còmodes", ha afirmat Madrenas que ressalta que, com en tota negociació, no es poden satisfer al 100% les aspiracions de tothom però creu que aquest pacte fa que "totes les parts" hi surtin guanyant.

L'acord estableix que durant cinc hores, en concret entre la una i les sis de la matinada, es rebaixi el so de les campanes. Això es faria canviant el sistema que hi ha ara. En comptes que un martell colpegi la campana, el so sortiria des de dins (del badall). El cost d'implementar aquest nou sistema l'assumiran, segons el pacte, al propietat de l'hotel i el Capítol de la Catedral. Amb aquest sistema, durant el dia el toc de les campanes podria ser més intens. I de nit s'aconseguiria esmorteir-lo (passant dels 57 decibels actuals als 50).

"Els veïns i l'ajuntament no volíem que les campanes deixin de tocar durant la nit, i hi havia el perill que això passés", ha ressaltat Madrenas que atribueix l'acord a assumir "una alta dosi de responsabilitat" per part de tots els implicats. En paral·lel al canvi en el mecanisme de toc de campanes, l'hotel també haurà de reforçar l'aïllament acústic que, segons l'alcaldessa, en alguns tancaments no era el més "adient". "Hi ha obligacions de totes les parts i tothom pot estar satisfet, potser no al 100% però sí al 90%", ha destacat.

L'Associació de Veïns Barri Vell-Centre (que també estaven personats en el cas) ha decidit apartar-se de l'acord després de consultar-ho soci per soci. Madrenas ha explicat que, segons els ha informat l'advocat de l'associació, no s'oposaran al pacte i valoren si retirar-se de la causa.



A punt de resoldre's

Les campanes de la Catedral de Girona van emmudir durant 49 nits a principis del 2016, arran de la queixa que l'hotel Històric va fer arribar a l'Ajuntament perquè els tocs superaven els decibels permesos i molestaven els seus clients. El consistori, aleshores encapçalat per Carles Puigdemont, va demanar al Bisbat que les campanes deixessin de tocar de nits.

La decisió, però no va agradar els veïns del Barri Vell, que van reclamar que se'n recuperés el so. Això va passar a finals de febrer, ja sota mandat d'Albert Ballesta. L'alcalde va emparar-se en la Llei de Centres de Culte, que reconeix el toc de les campanes com a singular, per exloure'n el so de l'ordenança de sorolls.

Això va tensionar la situació. I al final, veient que el problema s'havia enquistat, l'hotel Històric va interposa el contenciós. El judici es va celebrar el 16 de març, però poques setmanes més tard, el procés es va aturar perquè les parts intentessin arribar a un pacte. Ara, només falta veure si la jutgessa ratifica el principi d'acord assolit entre tres de les quatre parts.