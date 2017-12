Girona acull diumenge l´onzena edició de la Marató per La Marató

Girona acollirà aquest diumenge l'onzena edició de la Marató per La Marató de TV3, organitzada per l'Ajuntament de Girona, a través del Servei d'Esports, i pel Club Atletisme Girona. El tret de sortida de la prova es farà a les 9.30 hores del matí des del carrer de Santa Clara (a l'altura del pont de Pedra).

Diversos atletes del Club Atletisme Girona faran 37 voltes al circuit urbà per completar el recorregut d'una marató (42,195 km) acompanyats per un binomi de bombers totalment equipats en modalitat de relleus. El circuit urbà recorrerà el carrer Nou, la Gran Via de Jaume I, l'avinguda de Ramon Folch, la plaça de la Independència i el carrer de Santa Clara.

L'objectiu és mobilitzar tant atletes populars com ocasionals, caminants, ciutadans i ciutadanes perquè facin un donatiu per a La Marató de TV3, i realitzin una o més voltes acompanyant als atletes que realitzaran la totalitat del recorregut. El total de la recaptació que es faci en aquesta activitat anirà destinat a La Marató de TV3.

A part de la marató es portaran a terme tallers per a mainada a càrrec del Cos de Bombers. Els diners recaptats es destinaran també a la causa.