La Pista de Gel de Girona registra uns 17.000 visitants

La Pista de Gel de Girona va tancar ahir les seves portes amb 16.957 visitants, un número molt semblant a l´any passat en que es va assolir un increment de públic de l´11%. "La Pista de Gel ha anat creixent any rere any en número d´usuaris i estem arribant a les xifres més altes aconseguides fins ara", apunta la directora Coralí Cunyat. "La pista va fer un salt qualitatiu quan va augmentar en dimensions al 2014 i, des de llavors, és una activitat que el públic espera amb ganes cada Nadal: és un esdeveniment clarament consolidat en el nostre calendari", afegeix.

Entre el 23 de desembre i el 7 de gener de 2018, 13.182 patinadors i 3.775 usuaris del tobogan han visitat el Palau de Fires. Un horariampli (de deu del matí a nou de la nit) junt amb diversos descomptes, com el del carnet de la Universitat de Girona o les entrades anticipades a través del portal Queda´t Girona (amb un total de 634 ventes), han afavorit i reforçat la pista com una de les activitats de referència de les festes nadalenques. Com a dades destacades, esmentar que el 60% dels patinadors venen en horari de tardes i que el dijous 4 de gener es va batre un rècord històric amb la visita de 1.564 patinadors en un sol dia.

El carnet universitari ha permès que 1.322 persones hagin accedit a la pista gràcies al conveni que Fira de Girona va signar amb la UdG. A més, 420 nens i joves d´entre 6 i 16 anys provinents de centres d´acollida com Càritas, diversos CRAE, el Casal dels Infants, la Llar Infantil Nostra Senyora de la Misericòrdia o la Fundació OSCOBE, han pogut patinar gratuïtament tal com promou la política de Responsabilitat Social Corporativa que es treballa des de la fundació.

La Pista de Gel de Girona segueix sent una de les més grans de Catalunya, amb 800 m2 de pista i un tobogan de 2,5 metres d´alçada, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu.