Girona habilita un nou espai per als sense sostre a les Sarraïnes

L'Ajuntament de Girona ha habilitat un nou espai a l'edifici de les Sarraïnes per tal que les persones sense sostre hi puguin dormir durant els mesos de més fred. L'espai, que compta amb dotze lliteres, un microones i màquines per a preparar begudes calentes, està destinat a persones que han rebutjat qualsevol altre tipus d'ajuda i que podran dormir-hi sense haver d'entregar documentació ni sotmetre's a un seguiment per part de Serveis Socials.

L'espai estarà gestionat per voluntaris que havien estat anteriorment en la mateixa situació de dormir al carrer, de manera que el consistori confia que podran crear una relació de confiança i complicitat amb els nous usuaris. En total, compten amb 17 voluntaris apuntats -molts dels quals participen en el programa "Trobades amb Sostre"-, i comptaran amb el suport de personal de nit de la Sopa.

Aquest nou local, que entrarà avui en funcionament, estarà disponible fins el dia 15 de març. Estarà obert de vuit del vespre a vuit del matí, cada dia, de dilluns a diumenge. La directora de la Sopa, Rosa Angelats, calcula que en aquests moments hi ha unes 125 persones sense sostre a Girona, moltes de les quals dormen en caixers automàtiques o cases ocupades. Actualment, la Sopa compta amb 66 places, mentre que n'hi ha 20 més en pisos gestionats pel consistori. Angelats ha explicat que ja fa temps que l'Ajuntament estudiava com obrir un nou espai, però no ha estat fins ara que han trobat la forma i el lloc adequat, un espai que ocupa les dependències del que havia estat anteriorment un centre obert per a infants.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha assenyalat que Girona és una "ciutat d'èxit", però que no ho podrà ser totalment si no es proiritzen les persones més vulnerables. De la mateixa manera, la regidora d'Igualtat i Drets Socials, Eva Palau, ha explicat que aquesta és la manera que té l'Ajuntament de donar resposta a una necessitat clara durant els mesos de més fred.