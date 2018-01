La plataforma Salvem la Devesa troba «faraònic» i «barroer» el Pla Especial

La Plataforma Salvem la Devesa està perfilant les al·legacions al Pla Especial del parc de la Devesa aprovat inicialment al ple municipal de Girona del novembre de l'any passat amb els vots a favor de totes les formacions excepte el grup de la CUP i ERC-MES, que es van abstenir. El document inicial de treball de la Plataforma és de més de cinquanta pàgines i ara s'estan redactant i resumint les al·legacions que es presentaran abans del debat de l'aprovació definitiva. Però la idea és clara: El pla Especial és «faraònic» i «barroer». Ho assenyala un dels portaveus de la plataforma, Carles Clemente.

El Pla estableix inversions durant entre quinze i vint anys amb un mínim 30 milions d'euros, majoritàriament provinents de les arques municipals, però també amb suport de fons europeus. Des de la plataforma es dubta que des d'Europa es puguin donar gaire més de 300.000 o 400.000 euros. Però, sobretot, qüestionen que un pla tan a l'engròs «no resol els problemes del dia a dia».

Pel que fa a la redacció del Pla asseguren que està fent amb errarades de dades històriques i de plànols i que hi ha incoherèmncies i qüestions reflectides al document que no s'adiuen amb el que els havien promès verbalment.

Un dels aspectes que més preocupa a la plataforma és el paper de Fira de Girona- «Els donen carta blanca», lamenta Clemente. Es refereix a les constants ocupacions del Camp de Mart amb carpes on se celebren esdeveniments i exposicions en paral·lel a l'equipament firal. Tot plegat fa pensar al representant de la plataforma que «s'intueix una certa privatització del parc».

Clemente també considera que el Pla Especial hauria d'introduir un ens gestor del parc. Exposa que ara, quan hi ha un problema, tot i haver-hi un regidor de la Devesa, de vegades acaba derivat a cultura, mobilitat o a promoció.

El document municipal preveu l'eliminació del vial perimetral asfaltat per convertir-lo en una zona de bosc de ribera fins al Ter. També es preveu suprimir dos carrils de circulació al carrer riu Güell - a l'altura de la Sala de Ball-, per convertir l'espai que ocupa com una entrada pacificada al parc. A la zona del Camp de Mart es plantarà una nova filera de plàtans per delimitar l'espai, la terra que hi ha ara donarà pas a una catifa d'herba i s'enderrocarà l'estadi esportiu.