Els treballadors de la Generalitat encerclen l'edifici en defensa de la institució

Els treballadors de la Generalitat a Girona han encerclat la seu del govern català per simbolitzar la defensa de les institucions catalanes i visualitzar la unió del col·lectiu. Com cada divendres al migdia, els empleats públics han convocat la ciutadania a reunir-se davant les escales de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Generalitat per mostrar el seu rebuig a la intervenció del Govern i a l'empresonament dels consellers Oriol Junqueras i Joaquim Forn i dels líders de l'ANC i Òmniu, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Després de llegir una carta que el diputat electe Jordi Sánchez els ha enviat des de la presó de Soto del Real en resposta a una missiva seva, els treballadors -que lluïen bufandes i llaços grocs i caretes amb la imatge de Carles Puigdemont- han encerclat l'edifici Santa Caterina donant-se les mans i han acabat cantant Els Segadors.