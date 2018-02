Veray reclama a Madrenas que «parli clar» sobre la Fundació

La portaveu del PP a l'Ajuntamnent de Girona, Concepció Veray, va reclamar ahir a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que «parli clar» i digui obertament que no vol que els premis Princesa de Girona s'entreguin a la ciutat. Veray va considerar que les obres que s'han de fer al Palau de Fires són «una excusa» i va recordar que l'Auditori es podria fer servir malgrat els treballs. «Estem segurs que la Fundació hauria trobat la manera d'adaptar-s'hi», va indicar la portaveu popular. Veray va lamentar que ahir es va reunir el Patronat de la Fundació de l'Auditori i que Madrenas no tenia intenció de donar explicacions si el PP no hagués preguntat per la qüestió. «Tot plegat és una demostració més de la posició sectària que manté Madrenas respecte tot el que no té a veure amb l'independentisme», va considerar.

D'altra banda, Veray també va mostrar un cop més la seva oposició al canvi de nom de la plaça Constitució a la plaça 1 d'octubre de 2017, que s'ha d'aprovar definitivament en el ple de dilluns i a la qual ja ha anunciat el seu vot en contra. «Demanarem un cop més que es retiri la proposta, que no fa més que abonar la crispació dins de la societat gironina», va indicar, tot assenyalant que el seu partit assistirà a la protesta que es farà demà contra el canvi de nom.

Pel que fa al tancament del CAP de Taialà els caps de setmana i festius, va lamentar que Madrenas digués que s'ha quedat sense interlocutor a causa de l'article 155, perquè, segons va indicar, el delegat de Salut a Girona i els principals càrrecs continuen essent els mateixos, de manera hi hagués pogut parlar.