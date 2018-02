L'edifici de la seu de La Caixa al Santa Clara serà un bloc de pisos de qualitat

L'antic edifici que acollia la seu de La Caixa al carrer Santa Clara de Girona es convertirà en un edifici d'habitatges «modern, transparent i lluminós». El bloc feia aproximadament set anys que estava a l'espera d'una nova funcionalitat i una empresa hotelera s'hi havia interessat per obrir-hi un establiment turístic abans que, finalment, una promotora hagi apostat per fer-hi pisos de «qualitat».

Les obres al número 11 d'aquest carrer del barri del Mercadal ja han començat, sota la batuta del gabinet d'arquitectes barcelonins Lagula Arquitectes S.L.P. A la façana s'hi pot veure un cartell de la promotora Zenit Houses, una immobiliària especialitzada en habitatges exclusius de gran qualitat amb seu a Vilobí d'Onyar. L'objectiu és transformar l'edifici dens d'oficines dels anys setanta en una nova tipologia de «vida dinàmica» amb un un nou pati de llums.



Pisos de tipologia diversa

L'estructura flexible de l'edifici permetrà crear des d'un apartament de dos dormitoris fins a àtics dúplex. El vidre, la llum i la ventilació seran elements molt importants. La reforma comptarà amb materials càlids i tradicionals, que busquen combinar modernitat i al mateix temps mantenir les arrels locals, que revaloritzin «el caràcter de la vida del barri antic», segons exposa la promotora en el seu espai web.

Caixabank va tancar l'edifici, on fins i tot hi havia un auditori, a finals de l'any 2010 i el va posar a la venda. Va redistribuir tots els serveis a les sucursals de l'antiga Caixa de Girona- un cop materialitzada l'absorció-, com ara les oficines de les seu central que va situar a l'immoble del xamfrà entre els carrers Migdia i la Creu. Les activitats com ara les xerrades es van començar a fer a altres indrets, per exemple, al CaixaForum, al carrer de la Creu o al local de la plaça Poeta Marquina, on hi ha el denominat Espai Caixa.

La majoria de clients es van mantenir ja que, just a l'edifici del costat, Caixabank va mantenir-hi uns baixos de 800 metres quadrats sense barreres físiques entre clients i empleats, un model que va generar en el concepte store que ara ja s'ha escampat per altres punts de la ciutat.