El Corte Inglés tindrà la llicència d'ampliació en «unes setmanes»

L'any 2006, Hipercor demanava a l'Ajuntament de Girona poder ampliar el seu centre de la carretera Barcelona. Més d'onze anys més tard, el permís per iniciar els treballs està al caure. L'àrea d'Urbanisme ja està redactant el document final que ha de servir perquè s'aprovi la concessió de la llicència d'obres, ja amb tots els permisos paral·lels aconseguits (del Departament de Comerç, dels Bombers, d'Adif, etcètera). Durant aquests dotze anys hi ha hagut diferents modificacions que han anat retardant la concessió del vistiplau, malgrat que el darrer a desencallar-se ha estat un tràmit burocràtic, resolt fa tot just uns dies. Aquest retard ha motivat que alts directius del Corte Inglés s'hagin desplaçat fins a Girona per mirar com es podia resoldre aquest darrer entrebanc.

Imatge virtual on ja apareix la plaça Salvador Dalí aixecada i els dos pisos de més del centre comercial. A la dreta, hi ha un passeig projectat quan es confiava en el soterrament fallit del tren convencional

El darrer element que s'havia posat sobre la taula havia estat com es podia incloure el contracte d'obres de reurbanització de la plaça Salvador Dalí- que l'empresa ha d'aixecar al nivell de la carretera- amb la concessió de la llicència. El Corte Inglés no podia fer la contractació si no tenia la llicència i l'Ajuntament no volia que la reurbanització es fes sense veure aquest contracte signat.

Al final s'ha buscat una fórmula que permetrà que les dues qüestions s'efectuïn simultàniament, segons ha pogut saber Diari de Girona. Quan l'Ajuntament doni el llum verd, El Corte Inglés inclourà la reurbanització dins del seu pla d'inversions. El permís municipal es concedirà «en una setmanes», ha admès el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Joan Alcalà.



Projecte diferent de l'inicial

Un cop comencin els treballs, les obres han de durar uns dos anys. Hipercor podrà construir dues plantes més al seu edifici actual, a més d'un porxo, però haurà de refer la plaça Salvador Dalí, aixecant-la fins al nivell de la carretera de Barcelona i fer-hi un nou aparcament. Aquestes obres no són exactament com les que es van plantejar l'octubre del 2006. L'empresa tenia en propietat un gran solar a l'altre costat de carretera (a l'illa formada amb els carrers Narcís Blanch i Carles Rahola). Una opció era aixecar un edifici per reunir totes les petites botigues que tenia repartides per la ciutat. Això generava molts problemes de mobilitat amb un gran flux de gent creuant la carretera. Per això, l'Ajuntament i la firma van pactar compensacions. L'Ajuntament acceptava que Hipercor li cedís aquest terreny -ara és un aparcament gratuït- i a canvi, els grans magatzems podien créixer uns 8.000 metres quadrats per un lateral del centre, aprofitant dos terços de la plaça Salvador Dalí, enclotada i infrautilitzada. A més, comprava i cedia a l'Ajuntament una finca dissenyada per l'arquitecte Ricard Giralt Casadessús, a la mateixa carretera de Barcelona (xalet Soler), que passava a formar part del patrimoni municipal. Finalment, injectava 2,5 milions d'euros a l'Ajuntament en concepte de patrocinis d'esdeveniments. El pacte va rebre el vot afirmatiu del PSC i ICV i el contrari de l'oposició (CiU i PP) i d'ERC, que estava al govern.

Quan el centre ja havia fet tots els passos de la compensació, va el juny de l'any 2012 el centre comercial va renunciar a ocupar la plaça Salvador Dalí i va pactar amb l'Ajuntament, que l'ampliació, amb els mateixos metres quadrats, es fes aixecant l'edifici actual. La plaça, doncs, va tornar a ser de titularitat pública. El canvi de plans va suposar tornar a tramitar tot un seguit de permisos a diferents institucions.