Cs i PP es queden sols criticant que Felip VI sigui «persona non grata»

El ple de Girona va rebutjar ahir per àmplia majoria -amb els vots de CiU, ERC, CUP i PSC- el recurs que Ciutadans havia presentat contra la decisió de declarar Felip VI «persona non grata», ja que l'informe tècnic ha avalat la decisió del ple2. En canvi, Cs i PP hi van votar en contra.

L'informe conclou que la moció només és política i no té efectes jurídics, de manera que no comporta cap dany al monarca. El portaveu de CiU, Carles Ribas, va considerar que d'aquesta manera queda clar que al ple es fa política i va assenyalar que en els últims mesos ha quedat molt «clar» el sentiment dels ciutadans gironins i alguns empresaris vers la monarquia espanyola.

Més contundent, el regidor de la CUP Lluc Salellas va afirmar que el rei d'Espanya «no és benvingut» a la ciutat de Girona, i va recordar els «afers tèrbols» de la monarquia espanyola, tot acusant-la d'haver-se enriquit il·legítimament i desitjant que Felip VI «marxi d'aquí» i s'exiliï.

Per la seva banda, la líder d'ERC-MES, Maria Mercè Roca, va recordar que la decisió de nomenar Felip VI persona «non grata» es va prendre arran del seu discurs poc neutral el dia 3 d'octubre, i va desitjar que el monarca se senti interpel·lat i afectat per aquesta decisió. A més, va considerar que Cs sempre recorre a formalismes jurídics perquè democràticament no té la majoria necessària.

Des del PSC -que el dia de la votació de la moció es va abstenir-, Sílvia Paneque va justificar el seu vot a favor per l'informe tècnic municipal, però va recordar que en els últims temps el ple de Girona ha votat una quarentena de mocions «exposant desitjos sense cap tipus d'efecte jurídic», i va confiar que el ple serveixi per prendre acords que tinguin efectes reals sobre els ciutadans. A més, també va criticar Ciutadans perquè creu que volen «convertir el ple en el lloc per a la teatralització de la política», i va lamentar que, per tercera vegada, intentessin aturar per la via administrativa els acords que s'havien aprovat per majoria.

En canvi, les portaveus del PP i Cs, Concepció Veray i Miriam Pujola, van lamentar un cop més la decisió del ple de declarar el Rei «persona non grata». Veray ho va qualificar d'«error polític» i va considerar que el ple i els seus regidors no són «ningú» per declarar una persona non grata, tot afirmant que, per al seu partit, tant el Rei com Enric Millo són benvinguts «ahir, avui, demà i sempre».

Per la seva banda, Pujola va repassar tots els arguments jurídics que exposaven en el seu recurs de reposició per refermar que, segons el seu punt de vista, el ple de l'Ajuntament s'està extralimitant en les seves competències a l'hora de declarar el Rei com a persona «non grata». Pujola, a més, va carregar contra l'informe municipal perquè el va considerar incomplet i va apuntar que «vulnera allò que ha estat dictaminat pel Tribunal Suprem».