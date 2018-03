Enxampen quatre menors robant en un pis a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre menors mentre robaven en un pis de Girona com a presumptes autors d´un robatori amb força a interior de domicili. Va passar el 17 de març a les quatre de la matinada en un habitatge del carrer Costa Brava. Una veïna va alertar la propietària que sentia sorolls al seu pis.

Aquesta no estava a casa en aquell moment i va decidir avisar la policia. Quan els agents van arribar al lloc, van observar que la porta del pis estava tancada i no estava forçada. A dins, però, van veure algú que es movia amb una llanterna. Durant la inspecció, van veure una canonada de tres metres per on podrien haver escalat per arribar fins al primer pis.

Des d'allà, haurien trencat el vidre d'una finestra per accedir a dins de l'habitatge. Els agents van envoltar la finca per tal d´evitar que s'escapessin i, al mateix temps, van demanar que sortissin. Els joves, però, no en van fer cas. Seguidament, la policia va entrar al pis amb una còpia d'una clau i van localitzar els quatre nois en una habitació.

El pis estava tot regirat i els joves tenien preparada una bossa d'esport amb dues raquetes de pàdel, dos cascs de moto i diversos objectes a punt per sostreure. Al terra també hi havia diversos blisters buits i uns 40 euros en monedes, preparats dins una bossa.

Els quatre menors van quedar detinguts i properament seran citats per declarar davant la Fiscalia de Menors.