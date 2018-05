Amplien les voreres d'un tram del carrer Ramon Muntaner de Sant Narcís

Girona comença avui l'ampliació de les voreres del carrer de Ramon Muntaner en el tram comprès entre el carrer del Pare Coll i el carrer de Francesc Artau. Tenien una amplada d'1,10 metres, per fer-les de 2,3 m cadascuna. El tinent d'alcaldia de Via Pública, Joan Alcalà, ha destacat que «es tracta d'una actuació pactada amb els veïns i que també s'emmarca dins la voluntat del govern d'ampliar les voreres per fer carrers més dedicats als vianants i que afavoreixin el comerç de proximitat». Elprojecte va sorgir dels pressupostos participats del 2016 i costa 48.407,30 euros.