73 comunitats de Salt volen posar portes de seguretat als comptadors i càmeres de vigilància als portals

73 comunitats de veïns de Salt han demanat acollir-se a una subvenció municipal per posar portes de seguretat a les sales dels comptadors i instal·lar càmeres de videovigilància a escales, portals i altres zones comunes. És la segona convocatòria d'ajudes que aprova el consistori amb l'objectiu de «fomentar el bon veïnatge i enfortir la sensació de tranquil·litat». El pressupost global que té l'Ajuntament és de 64.788 euros.

L'Ajuntament, que en total subministrarà 38 kits de càmeres i 73 portes de seguretat (tant estàndards com adaptables) estudiarà ara les sol·licituds i els hi donarà resposta. De fet, a la convocatòria, ja va demanar a les comunitats que detallessin què és el que consideraven prioritari instal·lar (si portes o càmeres). Un cop el consistori entregui el material a les comunitats, tindran tres mesos per instal·lar-lo i, en cas dels dispositius de videovigilància, donar-se d'alta a l'Agència de Protecció de Dades pel tractament de les imatges.

A mitjans d'abril, l'Ajuntament va publicar la convocatòria d'ajuts per a la instal·lació de les càmeres i les portes de seguretat a les sales de comptadors d'aigua i llum. Les comunitats de veïns interessades tenien fins al dia 30 per presentar sol·licituds.

Ara, l'Ajuntament les estudiarà i resoldrà. Un cop s'adjudiquin les subvencions, el consistori entregarà el material a les comunitats i disposaran de tres mesos per instal·lar-lo. La convocatòria no atorga diners, sinó que directament, l'Ajuntament donarà 38 kits de càmeres de seguretat, 36 portes de seguretat estàndard per als comptadors i 37 portes bàsiques adaptables (per fer a mida).

És la segona convocatòria d'ajuts que aprova Salt per «fomentar el bon veïnatge i enfortir la sensació de tranquil·litat». De fet, el regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, explica que les portes i les càmeres «ajuden a millorar la convivència en aquestes escales» i reforcen el programa Passadissos Nets i Segurs.

La iniciativa, que va començar l'any 2012, quan la Policia de Salt va iniciar el patrullatge dins les escales dels pisos (prèvia petició de la comunitat). El llistat d'edificis havia anat creixent –s'havia superat la seixantena i n'hi havia 30 més en espera- l'Ajuntament va reformular el programa. I és aquí on es va demanar a les comunitats que adoptessin mesures d'autoprotecció; és a dir, la instal·lació de portes de seguretat als comptadors i de càmeres de videovigilància.

El regidor d'Acció Social, Ferran Burch, ha destacat que la subvenció que atorga el consistori per a la instal·lació d'aquests elements vol «donar suport a les comunitats». A més, ha subratllat que després d'haver-se acabat el Pla de Barris, la zona d'abast de les ajudes s'ha ampliat a tot el municipi.

A l'hora de presentar les sol·licituds –s'havia de fer per via telemàtica- les comunitats han rebut assessorament per part de l'Oficina d'Habitatge. Des d'allà, també se'ls han facilitat exemples orientatius de les actes de la junta de propietaris.