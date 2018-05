Friselva i Sanitas aposten de nou per col·laborar amb Girona, Temps de Flors

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana Yanes; el director de finances de Friselva, Marc Joaniquet, i el cap de vendes de Girona de Sanitas, Agustí Bota, han formalitzat de manera simbòlica els acords de col·laboració d'aquestes dues empreses amb el consistori amb motiu de Girona, Temps de Flors.

Aquest és el segon any que les dues companyies donaran suport a l'esdeveniment.

Amb aquest acte de reconeixement l'Ajuntament de Girona vol agrair el suport de Friselva i Sanitas a la 63a edició de Girona, Temps de Flors, que es farà del 12 al 20 de maig.

"Des de l'Ajuntament estem molt agraïts a la implicació d'empreses com Friselva i Sanitas a l'esdeveniment, un suport que se suma a la feina d'entitats i de persones voluntàries gràcies a les quals es fa possible any rere any convertir Girona en Temps de Flors durant nou dies", ha recalcat l'alcaldessa.