Els Bombers faran el pregó de la Festa Major del barri de Sant Narcís

Els Bombers seran els encarregats d'obrir oficialment la festa major del barri gironí de Sant Narcís amb el pregó que faran aquest divendres al vespre a la plaça de l'Assumpció. aquest espai serà el centre neuràlgic de la proframació festiva. La jornada inclourà també una botifarrada popular. La nit acabarà amb la música de La masovera barbuda i amb Animal Show.

Dissabte al matí es rependran les activitats amb un taller de castells a càrrec dels Marrecs, el concurs de dibuix a càrrec de la Patuleia i diversos tallers infantils, entre altres. A la tarda hi haurà una festa holi i música amb la Principal de la Bisbal. A la nit, hi haurà ball de nou amb la Principal i es rematarà amb discjòqueis que ambientaran una festa denominada «retro i hortera». Diumenge hi haurà, entre d'altres, una missa, una arrossada, sardanes, havaneres i un sopar popular.