L'Ajuntament de Girona fitxa Jordi Rubio com a nou coordinador d'Alcaldia

L'Ajuntament de Girona ha contractat l'olotí Jordi Rubio, expresident d'Unió de Joves a les comarques gironines i actualment a l'òrbita de Demòcrates, com a nou coordinador d'Alcaldia. Es tracta d'un càrrec de confiança retribuït amb 48.649,02 euros anuals. Malgrat que el càrrec de coordinador d'Alcaldia fins ara no existia, la seva creació no suposarà una despesa extra al consistori, ja que a l'abril va plegar el coordinador d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, Òscar Aparicio, que havia estat nomenat pel PSC durant la seva etapa al govern i que tenia la mateixa categoria. La contractació de Rubio es produeix coincidint amb la sortida d'una altra membre de Demòcrates, la regidora Isabel Muradàs, del govern municipal.

Les tasques de Rubio, segons consta en el web de Transparència de l'Ajuntament, inclouen el trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions d'alcaldia al personal de les diferents àrees; l'assessorament a l'alcaldia en el desplegament i en la concreció del Pla de Govern per al mandat 2015-2019 i el seguiment dels projectes d'aquest Pla de Govern a través d'un sistema de fitxes de treball amb l'objectiu que es compleixin els terminis fixats i l'execució de les directrius de l'alcaldia.

A més, també se li requereix que col·labori en les actuacions relacionades amb actes, jornades i sessions de treball per tal de fer-ne posteriorment una valoració, asessorar i col·laborar en la redacció de notes de premsa i discursos, assistir a les comissions informatives i a les activitats relacionades amb el ple municipal i finalment proposar i idees i informació que puguin ser d'interès per a l'àrea d'alcaldia.



D'Unió a Demòcrates

Rubio, de 33 anys i procedent d'Olot, és graduat en educació primària. Va ser president d'Unió de Joves a les comarques gironines fins l'any 2015, quan va plegar juntament amb bona part de l'executiva (prèvia desaparició del partit) amb dures crítiques cap a Unió per no haver donat suport al dret a decidir. Des de llavors, Rubio s'ha situat a l'òrbita de Demòcrates, el partit liderat per Antoni Castellà.

D'aquesta manera, Rubio es convertirà en el cinquè càrrec de confiança de l'equip de govern. Amb qui més s'haurà de coordinar, previsiblement, serà amb el cap del gabinet d'alcaldia, Carles Mulero, i amb el Coordinador de Comunicació, Oriol Mas.