"Zombiewalk" pels carrers de Girona

Diari de Girona

Girona va viure un any més la Zombie walk pels carrers del Barri Vell en un nou acte de les Fires de Sant Narcís amb una assistència prou massiva però on molt pocs respectaven alguns dels manaments dels morts vivents: caminar a poc a poc i coixos i fent soroll amb la boca, però no parlant. Els participants es van concetrar a la plaça del Vi, on des d’hores abans hi havia un taller de maquillatge per crear personatges terrorífics. La caminada va començar amb la simulació d’un casament d’una parella de zombies i crits de «visquin els nuvis» d’altres morts. A continuació van iniciar la pasejada rodejats de curiosos. El run run entre els participants que parlaven entre ells deixava clar que la zombie walk gironina és més popular que clàssica i que pocs hi anaven a fer por o impacte visual i molts hi erensimplement per gaudir i comentar la jugada. S’hi podia veure mòmies, gent amb un ull penjant, altres amb mossegades a la cara i fins i tot alguns dels personatges més populars de diferents sèries o pel·lícules de terror.