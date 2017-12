Any nou, llar nova

L'any s´acaba i, com cada vegada que això passa, arriba el moment de pensar en els propòsits de cara al nou any: deixar de fumar, anar al gimnàs, menjar més sa... I casa nostra? Tenir una llar acollidora ens fa sentir millor. No només és qüestió d'una bona decoració, sinó d'aconseguir que la casa sigui el nostre temple després d'un llarg dia, ja que així estarem més relaxats i descansarem millor.

Però, com ho aconseguim? L'ordre, una bona il·luminació i els tèxtils faran que la nostra llar es converteixi en el nostre refugi preferit.



1. L'ordre és necessari

Els espais ordenats no només són més pràctics, sinó que a més ens aporten calma i harmonia. Col·loca una zona d'emmagatzematge en cada estança de la casa perquè et resulti més senzill mantenir l'ordre.

2. Explota la llum natural

Una bona il·luminació natural és clau per aconseguir més sensació de confort. Encara que a casa teva les entrades de llum siguin escasses, sempre hi ha fórmules que ens ajuden a potenciar-la. Fes servir miralls decoratius grans i evita que les cortines impedeixin l'entrada de llum, especialment si aquestes són petites.

3. Connecta amb la natura

Les flors i plantes naturals aporten vitalitat a qualsevol estança de la casa, però és que, a més, les plantes ajuden la nostra salut, no només potenciant la nostra sensació de benestar, sinó purificant l'aire i eliminant substàncies químiques nocives.

4. Descalça't

Caminar descalç a casa és saludable per als peus. Així ho asseguren els experts en podologia. Però per això, és important que el terra sigui càlid i confortable. Com ho aconseguim? Col·loca algunes catifes en llocs estratègics de casa teva.

5. La importància dels colors

Està demostrat que hi ha certs colors que ens aporten harmonia i, uns altres que ens mantenen més excitats i actius. Si el nostre objectiu és fer de la nostra casa un lloc més relaxant, fuig dels colors intensos i aposta per colors blancs, beixos o sorra. No només són més confortables, sinó que aporten més lluminositat.