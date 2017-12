La Carpa dels Reis s'instal·la quatre dies a la ciutat de

Dies abans de l'esperada arribada dels Tres Reis de l'Orient, els més petits podran entregar la seva carta al patge reial gràcies a la Carpa de Reis que s'instal·larà a la ciutat de Girona. Durant quatre dies, els nens i nenes de la ciutat podran fer arribar els seus desitjos al missatger dels Reis Mags.

El 2 i 3 de gener la carpa estarà instal·lada a la plaça Miquel Santaló (de les 11 a les 13.30 h i de les 17 a les 19 h) i el 4 i 5 de gener a la Rambla de la Llibertat, al costat de l'Oficina de Turisme. El dia 4 romandrà oberta de les 11 a les 13 h i de les 17 a les 19 h, mentre que el dia 5 només obrirà al matí, de les 11 a les 13.30 h. Diari de Girona, des de fa més de tretze anys, organitza aquesta activitat amb l'objectiu de mantenir viva aquesta tradició tan important per a les famílies.

Els més petits de casa podran entregar personalment la seva carta al patge reial i, a més, fer-se una fotografia de forma gratuïta amb el missatger dels Tres Reis de l'Orient. Imatge que l'endemà sortirà publicada al Diari de Girona en unes pàgines especials reservades per a la difusió d'aquestes fotografies. La Carpa de Reis és organitzada conjuntament amb l'Associació Girona Centre Eix Comercial i amb el patrocini de la Diputació de Girona.



La cavalcada de Reis de Girona

Un any més, una de les activitats més esperades de les festes de Nadal serà la cavalcada dels Reis d'Orient, que es farà el proper 5 de gener. A la ciutat de Girona, la cercavila començarà a partir de les 18.30 h. Obriran la cavalcada els heralds de Girona a cavall, juntament amb el porrer i l'àliga. Tot seguit desfilaran els tres missatgers, cadascun dels quals porta l'escut d'un dels reis. Darrere seu, vindran els músics que donen pas a la carrossa dels magistrats, que són els que llegeixen les cartes que els han portat els carters i els secretaris dels carrers. I, a continuació, desfilaran, una darrere l'altra, les tres comitives dels Reis per aquest ordre: la comitiva del rei blanc, la del rei ros i, finalment, la del rei negre.

A Platja d'Aro, els Reis de l'Orient arribaran a les sis de la tarda pel carrer Juli Garreta, passant per l'avinguda de s'Agaró i acabant al Palau d'Esports. Abans, però, els més petits podran descobrir el Campament Reial, on hi haurà tallers de maquillatge, fanalets i circ durant tot el dia. Tot seguit, a les vuit del vespre, els Tres Reis Mags visitaran Castell d'Aro.

A la Bisbal d'Empordà, la cercavila començarà a les sis de la tarda amb el Ball de gegants reial davant les Voltes. Els Reis de l'Orient començaran a circular pels carrers del municipi a partir de 2/4 de 7 de la tarda, passant pel carrer 6 d'octubre, Les Voltes, plaça Llibertat, carrer Ample, Mesures, volta de la Mel i plaça Major on es durà a terme l'ofrena al Nen Jesús. La cercavila finalitzarà a la plaça del Castell, amb la rebuda reial.