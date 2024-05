Ripoll ja celebra el Sant Eudald més polititzat

L’espectacle piromusical que diumenge a les deu de la nit es farà en record al desaparegut músic ripollès Jordi Rudé, podrà tenir diverses lectures segons els resultats que es començaran a conèixer de les eleccions catalanes. La politització prèvia d’aquesta Festa Major de Sant Eudald ha estat molt més present que en qualsevol edició anterior, ja des que fa un mes es va conèixer el canvi de cartell que l’havia de representar, perquè en l’inicialment guanyador de la il·lustradora Ivonne Navarro hi figurava el dibuix d’una nena amb hijab al cap, que no va agradar a l'equip de govern. Els dos cartells comparteixen presència als carrers després que joves antifeixistes n’enganxessin de la guanyadora original per botigues i parets, tot i que la mateixa alcaldessa Sílvia Orriols n’enretirés l’endemà, en una polèmica que, per cert, va passar desapercebuda en l’últim plenari municipal. En canvi, sí que es va incidir en la necessitat de no polititzar la Festa, recriminant que Aliança Catalana faci divendres l’acte de final de campanya precisament a Ripoll.

El cartellisme no ha sigut l’únic motiu de polèmica. La prohibició que l’Ajuntament ha fet al Casal Popular La Metxa, afí a polítiques anticapitalistes, antifeixistes i feministes, de celebrar la Festa Major Alternativa, ha generat un nou incendi amb l’equip de govern d’Aliança Catalana. La polèmica no és nova, ja que el 2017 l’equip de govern de Junts ja va negar inicialment que es fes la Festa Alternativa argumentant que els actes havien de formar part “d’una sola festa” tot i que finalment es va acabar tolerant la seva celebració. Amb els anys i la Covid, aquesta celebració alterntaiva va quedar esmorteïda, per reflotar aquest any. La Metxa ha animat a omplir el carrer Pare Colí el dijous i divendres, quan s’hi faran diverses activitats gastronòmiques i musicals. Per la seva banda la Comissió de Festes ha lamentat que La Metxa no s’impliqués a la crida per participar a La Nit de les Entitats que es va celebrar dijous al vespre, i on es va proposar als diferents col·lectius ripollesos, que l’autogestionessin. L’Atlètic Ripoll, el Club de Futbol Ripoll, el Club Patí Ripoll i el Ripollès Rugby Club han estat finalment els col·laboradors d’aquesta activitat.

Els dos concerts de nit seran els principals centres d’atenció de la Festa. Els vallencs Figa Flawas en seran els protagonistes de divendres amb la seva música urbana combinada amb pop, en el que paradoxalment ha estat anomenada com a Nit del Mocador, mentre que el vallesà Miki Núñez i representant de TVE a Eurovisió el 2019, hi actuarà dissabte, a la mateixa hora que les televisions europees celebren aquest festival. Els grups de versions Banda Neon i Las Que Faltaband, tocaran respectivament després dels caps de cartell a l’escenari de la plaça Abat Oliba. Paral·lelament a La Lira hi haurà una nit de Remember Makina el divendres, i concerts de La Noche Quilomebera, Hi Serra i H4che el dissabte. La música serà omnipresent a la festa, ja sigui amb discjòqueis, havaneres, sardanes amb la Cobla Montgrins que també oferirà el concert i el ball de Festa Major de dissabte, i la tradicional dansa dels clavells que pràcticament tancarà l’activitat, el diumenge.

El calendari ripollès del cap de setmana s’omplirà d’inflables i jocs infantils, tallers de pintura de Playmobil, una quina musical, gegants, l’ofici solemne de Sant Eudald presidit pel vicari episcopal de Pastoral, Enric Garcia i López, una baixada d’andròmines, correfoc, i diferents activitats culturals i esportives. La festa, que ja es va encetar aquest dijous, es perllongarà el pròxim cap de setmana amb la Trobada de Gegants, i la Festa de la Llana i Casament a Pagès.