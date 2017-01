Atenent la forta resposta que vaig tenir amb el darrer article sobre els anuncis de perfums i colònies, la gent m'ha parat pel carrer amb tota mena de comentaris i suggeriments, he decidit continuar amb aquesta veta sobretot per un anunci nou que he trobat del tot inquietant, el de Diesel Bad.

D'entrada sorprèn que un perfum per home porti com a nom un tipus de derivat del petroli. Anem a pams. El dièsel es pot dir també gasoil i s'obté per destil·lació fraccionada entre els 200 i els 350 graus a pressió atmosfèrica. Té l'avantatge que si li poses foc no s'inflama i només ho fa a 900 graus o en posar-lo a pressions de 20 atmosferes. Té hidrocarburs saturats –parafines– i hidrocarburs aromàtics com naftalines i benzens. O sigui, que després d'aquesta àrdua investigació sobre els seus components gaire glamurós no és.

Anem a l'anunci. Un paio barbamec, petitó, mal engiponat i molt però que molt pagat de si mateix, en el moment d'anar a fer un petó a una dona li diu: «unas veces me amarás, otras me odiarás». En aquell moment en una clara metàfora patillera, el cotxe marxa enrere a tota velocitat. I continua: «te querré todos los días, pero no estaré aquí todos los días, nunca sabrás ni donde estoy ni donde vivo, no seré un ángel, ahora lo sabes». I tot i l'advertència, es fan un petó. La dona fa pinta de no ser-hi tota. Si la vostra parella us diu aquest tipus de coses el millor que podeu fer, ho diuen tots els manuals de psiquiatria, és fugir immediatament de personatges perversos narcisistes. Són persones que no saben estimar i que tampoc els agrada que els estimin. No tenen remei, només pots fugir. Sembla bastant evident que aquest presumpte senyor té algun problema mal resolt amb sa senyora mare. No hi ha res que uns quants anys de teràpia no curin però, mentrestant, quina culpa en té, la noia?

Ara bé, l'explicació a aquest anunci és senzilla. Primer no sabem si aquest pacient mal diagnosticat simplement s'ha posat el perfum per la cara, o directament l'ha esnifat. En tot cas queda bastant clar que si respires durant molta estona un derivat del petroli els efectes de les parafines, les naftalines i els benzens, algun efecte molt dolent ha de tenir per a les neurones, això sí, en cas que aquest rosset cregut hagués tingut neurones abans de començar a gravar l'espot. Jo si fos el conseller d'Interior, Jordi Jané, investigaria a fons els equips que fan els anuncis de perfums, segurament a la vora dels guionistes trobaran productes il·legals tòxics. Acabo amb un consell a totes les dones: si veieu un paio ensumant gasolina, gireu cua, el vostre futur serà tenebrós. Tot negatiu.