Per a què serveix la CUP? Ells respondran: per lluitar contra el capitalisme, el patriarcat, les desigualtats, l'opressió nacional de Catalunya... Però en la pràctica, de què serveix enviar més o menys diputats de la CUP al Parlament?

A les eleccions del 27-S la resposta era clara: per forçar CDC i ERC a ser agosarats. En aquells moments Convergència estava liderada per Artur Mas, l'hereu designat a dit per Jordi Pujol, que havia pactat les rebaixes de l'Estatut amb Zapatero a canvi d'una presidència que no va obtenir i que en el seu primer mandat va aprovar pressupostos de la Generalitat amb el PP, encara que al 2012 se li aparegués la Mare de Déu en forma de manifestació milionària. Pel que fa a Esquerra, havia sostingut aquesta Convergència sospitosa a partir del 2012 i feia costat a Mas per a un tercer mandat, ara a Junts pel Sí. En canvi, la CUP apareixia com l'independentisme agosarat, exigent, incontaminat i més autèntic que Guifré el Pelós. Qui volgués assegurar que Mas no usaria els vots de Junts pel Sí per tornar al regionalisme podia votar la CUP perquè li ho impedís amb la seva fermesa. Fidel a aquesta missió, la CUP va decapitar Mas i va fer aprovar la resolució de desconnexió i el full de ruta que en derivava.

Però ara el president és Carles Puigdemont, un indepe de soca-rel; Mas ha estat redimit per la justícia espanyola en processar-lo pel 9-N (de fet, els primers grans màrtirs del procés provenen de CiU), i Esquerra està lliure de sospita. Ja no és tan fàcil explicar que la CUP hi ha de ser per frenar la temptació autonomista. Llavors, quina és la seva funció? La resposta és a l'altre component de la política catalana: l'eix social. El que separa dretes i esquerres, liberals i socialistes, conservadors i revolucionaris, defensors i dinamiters del sistema. Però la revolució es demostra en la pràctica, i en la parlamentària una peça cabdal són els pressupostos. Aquí es retrata tothom. Fer proclames acusant un govern de servir els objectius de la burgesia i al mateix temps aprovar els seus pressupostos és una posició complicada. Tan complicada com ho seria la de pactar un full de ruta cap a la independència i tot seguit fer caure el govern que l'impulsa en impedir que aprovi els pressupostos.

Si un Junqueras que plora per la independència té possibilitats de guanyar unes eleccions crucials i la CUP li aprova els pressupostos, per a què serveix la CUP? S'hauran d'esforçar per explicar-ho.