Església i política a Castelló

Soc la primera a defensar que l'Església ha de ser propera a la societat. Que no hi pot viure d'esquena, sinó implicar-se al màxim amb la seva gent. Per tant, entenc que els feligresos de Castelló d'Empúries s'hagin mobilitzat per demanar al Bisbat que mossèn Ferran Jarabo, a qui aprecien, es quedi a la parròquia davant del seu relleu sobtat. El que ja no entenc és que l'Ajuntament de Castelló convoqui un ple extraordinari per reclamar al Bisbat que no rellevi mossèn Jarabo. L'església catòlica és un «club privat» del qual sovint ens hem queixat que s'ha imminscuït massa en assumptes polítics. Des de quan, doncs, un ajuntament ha de demanar al Bisbe que col·loqui un o altre mossèn? No posaríem el crit al cel (i amb raó) si l'església catòlica demanés que es posés un o altre alcalde? Entenc que un batlle ha de mirar pel bé del poble, i que pugui fer alguna trucada al bisbe per interessar-se per la situació. Però crec sincerament que un acord de ple, a hores d'ara, està fora de lloc. Vivim en un estat aconfessional, de manera que una bona entesa entre Església i política és necessària, però més enllà d'això, el Bisbat té dret a organitzar-se com més convenient li sembli. Només faltaria. Ens ha costat molt anys aconseguir separar l'Església de la política, i no seria cas ara de tornar-hi.