La gran epidèmia que no ens expliquen

Vaig tenir un dinar molt interessant amb el conseller Antoni Comín. Va ser una conversa molt preocupant. Tot i que mai elevo a pública una conversa privada, per la gravetat del problema he decidit escriure-ho. Sé que el conseller es pot enfadar amb raó. Resulta que a la conselleria estan molt preocupats amb la quantitat ingent de persones que moren i la quantitat exorbitant que estan enganxades als aparells electrònics: ordinadors, mòbils, tauletes, jocs, etc. Les dades amb què treballen estan extretes d´una consulta general feta als metges de capçalera. Els resultats diuen que hi ha un 43% de persones enganxades a tot allò que hi ha a internet i als jocs. Com més baixa l´edat més enganxats estan. Els serveis de salut mental –encara amaguem la paraula psiquiatria– els diuen que els jocs en línia, les xarxes socials i les aplicacions de tota mena són avui la primera causa de diagnòstic de patologies mentals greus. A més, indiquen, que els pacients comencen a no distingir clarament les persones reals dels avatars i de les identitats –reals o fictícies– de les xarxes. A més, la primera causa d´accidents de cotxe és ja avui el mòbil i és a més la primera causa de mortalitat a Catalunya per sobre dels problemes de cor i el càncer.

La Johns Hopkins University ha fet un estudi de comportament als joves i una de les dades més significatives és aquesta. Es pregunta als joves si quan estan fent l´amor i sona el mòbil per una trucada o per un avís de WhatsApp, l´agafen. Resulta que un 63% de noies l´agafen i un 22% de nois també. Aquest és un senyal inequívoc que estan enganxats patològicament a les tecnologies. No se sap per què, en aquest cas, més les noies que els nois. La Conselleria de Salut no sap com encarar el tema. Creuen que si expliquen la veritat tothom se´ls tirarà a sobre, ja aquest tema és una addicció com qualsevol altra. Un alcohòlic nega fins a l´infinit que no controla el consum d´alcohol, fins i tot reaccionen violentament si algú els ho fa veure. Imagineu la reacció si el conseller explica aquesta gran epidèmia social. La realitat és que no s´atreveixen a dir res. Fins i tot els pediatres estan espantats. Tendirem a tenir ciutadans sense cap mena d´empatia.

Bé, seré honest. No vaig dinar amb el conseller Antoni Comín, òbviament té altre feina aquests dies. Però, oi que sembla versemblant? Per cert, l´estudi de la Johns Hopkins University en una nota posterior penjada a internet explica que les noies quan els sona el mòbil ja fa hores que han desconnectat del tòtil que s´estan tirant. Per aquesta raó es distreuen amb el mòbil. Lògic.