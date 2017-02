El foc amic del senador Vidal

Ha fet santament el senador Santi Vidal de dimitir i farà bé d´amagar-se una temporada, perquè el vídeo en què apareix dient que la Generalitat té totes les nostres dades fiscals de forma il·legal, entre altres coses grosses que ha anat dient, és un míssil contra les pròpies posicions independentistes, ja que rebenta l´estratègia de discreta astúcia que s´aplica als preparatius de la desconnexió, si existeixen (com que són discrets, no en sabem res).

Una de dues: o el que ha dit el senador i jutge suspès és veritat, o és fals. Si és fals ha donat munició gratuïta als adversaris del procés, que han trigat mig segon a armar un sagramental. I si és cert ha destrossat la cobertura de discreció de l´operatiu, un atemptat que s´entendria si el cometés un contrari, però en cap cas un partidari.

Hi ha catalans als quals semblarà molt bé que la Generalitat cometi aquesta mena d´il·legalitats en benefici de la independència. És el cas dels assistents a les conferències de les indiscrecions, que no van sortir corrents a denunciar-ho. N´hi ha a qui semblarà molt malament perquè estan en contra de la independència en qualsevol cas. Però n´hi ha que no s´arrengleren totalment en cap dels dos fronts. Persones que acceptarien la independència si portés moltes coses bones però que no portin maldecaps. Que volen truites pactades per no haver de trencar els ous. I que s´ho pensaran abans de seguir uns líders que donin mostra d´immaduresa, irresponsabilitat o jocs estranys. L´independentisme no triomfarà si no compta amb aquest sector, i un senador que va presumint d´il·legalitats a les conferències no hi ajuda gaire.

En la seva confidència pública del 24 de novembre al Museu de Granollers, gravada en un vídeo que es va penjar a YouTube, Vidal va dir que aquestes dades servirien per elaborar el cens electoral. Miquel Iceta s´ha afanyat a dir que amb dades il·legals no es pot fer un cens, i sense cens no hi pot haver referèndum. Fals. Són molts els països que no disposen de censos electorals, on la gent vota després d´inscriure-s´hi. S´hi pot inscriure uns dies abans o en el mateix moment de votar, al col·legi corresponent a l´adreça del seu document d´identitat. D´aquesta manera, l´Estat té una llista menys de tots nosaltres. La frase «esteu tots fitxats» que mig de broma es veu i se sent pronunciar al senador a la conferència, no és del gust de tothom.