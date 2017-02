Xarrup de Trump

El xarrup ideològic de Donald Trump és la frase «l´èxit consisteix a confiar en tu, no dependre de ningú i tenir present que no hi ha res impossible».

El primer que defineix és l´objectiu: l´èxit. L´èxit és resultat i relat. Per a resultat, Trump és un quantificador. Per això, malgrat haver guanyat les eleccions, li fa ràbia haver obtingut dos milions de vots menys que la seva oponent, Hillary Clinton. Quan oculta les dades de la seva fortuna demostra que l´èxit és relat. Trump és un addicte al relat de l´èxit que des del despatx oval té temps per tuitejar que Arnold Schwarzenegger, el seu successor en un programa de televisió, aconsegueix menys audiència que ell.

L´element més perillós de la combinació amb la qual busca, amb necessitat creixent, la seva dosi d´èxit és la confiança en si mateix. El seu pare li va dir que no confiés en ningú i ell –tot confiant en el seu pare– no confia en ningú ni creu en res que no sigui Donald Trump, el que el converteix en un fanàtic d´ell mateix que es dona la raó en el relat de l´èxit redactat per un ego que cobreix les dimensions de l´univers, amb el qual comparteix la manca de límits.

«No dependre de ningú» en un món que és interdependent no nega la dependència: menysprea la responsabilitat en les conseqüències de les accions. Donald Trump depèn dels bancs i no li importa perquè els bancs depenen dels seus deutes. En política, la interdependència determina l´equilibri per això Trump només ha portat equilibri inestable. A l´exterior, separant d´Occident; a l´interior, forçant l´equilibri de poders.

«Res és impossible» no vol referir-se a grans èxits sinó a ser capaç de fer qualsevol cosa per aconseguir l´èxit, al qual és addicte, amb una confiança fanàtica en si mateix i sense importar les conseqüències que pugui tenir en l´equilibri negar les conseqüències de la interdependència.