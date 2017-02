El del Mediterrani. Una quimera mentre representi un guany per a Catalunya. Es prefereix ajornar-lo indefinidament i fer infraestructures de trens d'alta velocitat en l'erm espanyol, tot en vistes que la vida de tothom passi pel quilòmetre zero –Madrid. La capital del regne. Inclús es vol fer ressuscitar el túnel de Canfranch. Idea acabada i rematada. No hi ha cap aposta econòmica, sinó una dèria política. Reblar el clau d'antigues idees en les quals els francesos mai no hi han combregat. Catalunya, encara ara, continua massa a prop d'Europa. I això molesta. Volen allunyar el País Valencià de Catalunya. I el corredor Mediterrani acabarà a Galícia. Inversions estratosfèriques en TAV i altres trens de gran categoria, muntats amb crisi o sense. Rodalies de Catalunya sobreviu enteranyinada en les males pràctiques. Política ratonera i de baixa intensitat, la d'estrangular sense ofegar i promocionar la idea que els catalans, sense l'Estat espanyol, ratllem l'abisme del segon món. S'intenta però no funciona. Es prefereix ni menjar i deixar menjar. La lògica econòmica es retorça i s'utilitza a favor de la brama política que Catalunya no és mereix prosperar gràcies a les inversions de l'Estat. Tot ha de passar per Madrid. L'imperi de la llei. L'Estat recapta i utilitza els diners a partir de la vetusta idea que tot ha d'emanar del centre –vida radial. No és solament centralisme, sinó deliri. Estem al 2017 i es rescaten carreteres de la vora de la capital amb diners de tothom, s'inverteixen diners del corredor mediterrani en qüestions extraeconòmiques. I la via ampla? I la modernització d'Espanya? No s'acaba de veure enlloc. El pas del temps es contumaç i també llastimós. El corredor mediterrani fa segles que hauria d'existir. Des d'Andalusia fins a França hi hauria d'haver un fluir impressionant de mercaderies. No interessa si beneficia Catalunya. Quan a Espanya ha manat el PSOE, poca cosa hi ha fet, prefereix viure en un mar de plàstic i poder anar ràpid fins a Madrid que no pas modernitzar el territori. Els polítics estan més pendents que el Rei vengui armes i trens als seus homòlegs de l'Aràbia Saudita que no pas racionalitzar les rodalies de Catalunya. Gent pobra o de classe mitjana que utilitza els serveis públics sobretot per anar a la feina. Gent que es troba en la tessitura de patir cada dia «accidents», robades de coure i mil incidents que assenyalen un trist destí: si vius i treballes a Catalunya has d'acceptar l'indefugible atac de les catenàries, has de tenir paciència infinita i aguantar. Si fossis d'un altre lloc, potser no tindries la feina que tens però arribaries a l'hora. I així fins a l'infinit. El corredor mediterrani no és cap bestiesa, la bestiesa és la grapa política que ho enfanga tot. I mentrestant, paciència.