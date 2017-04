Sortides laborals

A la darrera Expo-Jove hi ha hagut rebombori per una parada de l'Exèrcit espanyol que pretenia captar joves. En contra, s'han dit coses molt boniques sobre com havia de ser la societat, sostinguda per la pau i les bones intencions, però la primera causa per pagar impostos a l'Estat és perquè ens garanteixi el dret a la propietat privada i és aquesta la funció bàsica de l'exèrcit, ens agradi o no. Si mai aparegués un altre exèrcit amb males intencions, com ara per arrabassar-nos tot el que tenim, no els aturaríem mai amb frases benintencionades. Amb tot, hauríem de confiar en el poder dissuasiu dels armats perquè ningú no prengués mal. De fet, és aquesta l'excusa per crear un exèrcit català en cas d'una hipotètica independència.



L'altre gran drama és que els representants de l'exèrcit anessin uniformats a l'Expo-Jove. L'uniforme no era de camuflatge sinó el que tenen per sortir al carrer, que anomenen « traje de bonito», gens apte per la guerra si no és que es pretengués de vèncer fent riure. Quan ens va tocar d'anar a fer el soldat, anàvem de bonito el temps just d'arribar al bar més proper on ens guardaven la roba per poc caler. I no ens havíem allistat voluntàriament. Som milions els segrestats a la flor de la vida per tenir-nos a centenars de quilòmetres de casa durant un o dos anys, de dies fregant lavabos i de nits vigilant que no ens envaïssin els soviètics. El sou mensual ens arribava per anar amb autobús al poble, comprar tabac i fer tres cerveses per després tornar a peu perquè ja anàvem escurats. El nostre mal va ser néixer mascle, perquè després vagin dient. I a hores d'ara, ni tan sols ens consta el temps perdut a la vida laboral. Molts aprofitaven per fer-se homes, que volia dir aprendre de lletra, treure's el carnet de conduir i conscienciar-se que sempre més a la vida estarien sotmesos a una jerarquia, ja sia laboral, política o social. I també per conèixer com és Espanya a través de la companyonia amb coetanis. I Espanya, a mi em feia plorar.



Que hi hagi militars a l'Expo-Jove ens fa recordar que hi ha temes pendents com ara que algun dia ens serveixi aquell segrest per cotitzar per a la jubilació. Alhora, que ara l'ingrés sigui voluntari i ben pagat és potser un bé per a la societat perquè massa joves mascles carregats d'adrenalina que no tenen cabuda al futbol encaixaran en una disciplina fèrria i ens els tornaran ben arreglats i amb uns estalvis. I tot el mal que hauran fet és trepitjar camps d'userda després de netejar els lavabos i abans que els toqui de guaitar si ens ataquen els dolents de torn.