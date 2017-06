Deu pantalons i deu calçotets

Deu pantalons curts; deu samarretes; deu parells de mitjons; deu calçotets; sabates còmodes; xancletes; sandàlies que es fixin al peu i que es puguin mullar; crema solar; loció antimosquits; gorra; ulleres de sol; tovallola de bany; tovallola per anar a la dutxa; tovallola de mà; una llanterna; una llanterna frontal, de les que es posen al cap; un impermeable; un jersei per si fa fred; uns pantalons llargs, no fos cas que fes mal temps; una motxilla petita a dins de la motxilla més gran per anar a fer excursions i poder posar-hi el que calgui; una cantimplora i, per descomptat, un raspall de dents, sabó i desodorant. Ah, i banyadors, i si són més d´un, millor. I el paper del metge de l´al·lèrgia!

Acaba l´escola, comencen les colònies i els casalets i el «drama» familiar continua. Un de «col·locat» durant deu dies, però en queden dos més, que no dormiran fora de casa però que tindran els matins ocupats: una setmana plena d´activitats de caire més naturalista, un parell més en un casalet esportiu i una altra en un altre de no sé què... ja hem perdut el compte.

I les tardes, les que no facin campus de tecnificació d´esports diversos, les passaran amb els avis, pobres, sacrificats i sants avis, que la feina no fa tantes vacances a l´estiu com l´escola. Això de convertir-se en pare i allò de fer el paper de fill és més excitant que pujar al Dragon Khan. I el «viatge» no dura cinc minuts, no, s´allarga ben bé un mes i mig; i, per postres, aquest any tot fa pensar que la llarga travessa canicular es produirà sota un sol implacable que mantindrà els termòmetres en guarismes inhumans.

Venen ganes d´emigrar a Noruega o a Groenlàndia: allà segur que els nens i nenes també fan colònies i casalets, però l´ambient deu ser menys sufocant. De fet, per ser honestos, la dèria migratòria és més aviat solitària: fugir a Noruega o a Groenlàndia sol com un mussol és l´única garantia de tranquil·litat. Passar-se l´estiu menjant bacallà assecat i envoltat de foques, el somni inconfessable de tot progenitor de carn i ossos. Quedar-se aquí, repte reservat a superherois, a extraterrestres.