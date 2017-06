Nova línia entre Medinyà i Juià

Cada cop que REE toca una línia apareix un conflicte. Ara toca al ramal de 5,6 km que va des de Medinyà fins a Juià. A Juià hi havia el node principal de distribució elèctrica de les comarques de Girona, ara és Bescanó. Alimenta la Costa Brava i el Gironès i es nodreix per la línia de 220 kV i per una de 110 kV. Durant els anys de màxim consum, abans de la crisi, el creixement de la demanda d´energia elèctrica va fer pensar que l´alimentació de l´estació no seria suficient, i es va arribar a retensar els cables de la línia de 220 kV per poder transportar més potència (més potència, més calor pels cables, més dilatació, més pandeig, menys distància amb el terra).

El projecte de la MAT va preveure millorar l´alimentació de Juià i, a tal efecte, va dissenyar un centre de transformació a prop de Juià, triant el municipi de Medinyà. Allà arribarien les dues línies de 400 kV i en sortiria la línia de 220 kV que alimentaria Juià. Aquest esquema facilitaria desmuntar la línia actual de 220 kV des de Bescanó fins a Juià, deixaria d´haver-hi dues línies en paral·lel i generaria un sol corredor amb una sola línia. Aquest disseny, defensat per nosaltres, no va ser acceptat per REE ni pel director d´Energia de la Generalitat aquell temps, Agustí Maure. Van decidir compactar la línia de 220 kV amb la de 400 kV en torres de 4 línies, és a dir torres gegants amb 12 vanos.

La mateixa cosa es va decidir fer entre Medinyà i Santa Llogaia, compactant la línia de 400 kV amb la de 132 kV d´Endesa. Ara sabem que va ser un error, perquè les enormes torres de 12 vanos tenen un impacte massa important, i és millor deixar dues línies més petites. El cas és que si a Medinyà ja hi arribaven dues línies de 400 kV, amb alimentació des de Bescanó o des de França a través de Santa Llogaia, per què es justificava continuar alimentant 220 kV des de Bescanó a Juià? Aquesta discussió la vaig tenir amb el director general aquell temps, qui em va arribar a dir de forma desafiant en un dinar que, si no es feia així ja podien anar buscant un altre director. Aquell envit el vaig perdre perquè anava completament sol en el territori. Encara avui no entenc la tossuderia en mantenir aquesta línia de 220 kV compactada amb la de 400 kV.

El cas és que es va decidir compactar les dues línies per poder desmuntar posteriorment la línia de 220 kV. Abans s´hauria de fer la subestació de Medinyà i tirar una nova línia de 220 kV entre Medinyà i Juià. Una vegada el nou ramal de 5,6 km estigui fet es podrà desmantellar tota la línia entre Juià i Bescanó. Per això no entenc l´oposició al nou ramal entre Medinyà i Juià, perquè fa temps que està previst i serveix per desmuntar tota la línia entre Bescanó i Juià. Es pot entendre que es negociï el traçat, si passa per aquí o per allà, però el seu curs millora el conjunt de línies, i permet desmuntar-ne una d´important.

Un altre intent pot ser el de soterrar. En aquest ramal, com en el de Riudarenes, no hi ha restriccions tècniques per poder-ho fer, només són econòmiques i de precedents. Aquesta setmana encara he llençat la pregunta: i si la diferència de cost entre la línia aèria i soterrada la paga la Generalitat, la Diputació i/o els ajuntaments? La resposta no va pas ser un no definitiu.

El punt on REE no vol entrar mai és en fixar un precedent de soterrament, perquè llavors tots els territoris ho demanarien. Per això, la solució que el soterrament sigui pagat per altres pot desbloquejar alguna situació, com les que tenim a les comarques de Girona. Per exemple, soterrar permetria arribar a Riudarenes vorejant l´autopista sense haver de fer nous corredors entre boscos. D´altra banda, el fet de soterrar tensions de 132 kV o 220 kV és més fàcil que fer-ho en 400 kV, tot i tenir els mateixos problemes de generació capacitiva mentre està soterrada, havent de sortir a l´exterior cada 50 km per corregir l´efecte capacitatiu. Això no és el cas en aquests ramals petits.

A final d´any veurem com es connecta la línia de 132 kV d´Endesa amb la línia compactada amb la MAT i amb el nou parc de transformació de Santa Llogaia. Quan això estigui fet, i la connexió Medinyà-Juià enllestida, començarem a presenciar el desmantellament de línies i a veure-ho tot més endreçat dintre el que cap. Només quedarà l´alimentació a Riudarenes per assegurar el subministrament de la Costa Brava sud i el nord del Maresme.

En aquest episodi contrari al ramal de Juià es pot entendre la oposició dels grups de No a la MAT, de la CUP i dels municipis per on passa la línia, perquè sempre és el no a tot. El que no puc entendre és l´oposició de la Diputació, la qual obvia que el nou ramal Medinyà-Juià afavoreix el desmantellament de l´actual línia Bescanó-Juià que passa per molts municipis i possibilita el de la línia de 132 kV de Juià a Santa Llogaia.

Una Diputació responsable hauria d´haver dit: nosaltres ens farem càrrec del cost del soterrament d´aquest ramal. Oi que no ho diran? Doncs no facin més el ridícul.