El final de l'estiu, i l'inici del nou curs polític i acadèmic es viu intensament a l'Empordà.

El festival Acústica dona el tret de sortida a uns dies en els quals es veu irremeiable l'adeu de l'estiu però alhora la rutina encara no s'ha apoderat de nosaltres. Són dues setmanes d'interregne. D'allargar l'estiu mentre ens anem conscienciant que aviat haurem de tornar al dia a dia. Uns dies que es disfruten intensament però amb una certa recança.

Un any més, l'Acústica ha tornat a fer brillar la ciutat de Figueres com ningú és capaç de fer-ho i l'èxit tant de públic com dels espectacles són innegables. Però amb l'Acústica, irremeiablement es deixa enrere l'agost i s'entra al setembre.

La tornada a la rutina però, no és tan dura a l'Empordà. Més enllà dels avatars polítics, hi ha dos esdeveniments que des de fa més de vint-i cinc anys ens allarguen l'estiu uns dies. La Mostra del Vi de l'Empordà, a la Rambla de Figueres, i el festival Terra de Trobadors a Castelló d'Empúries. El primer, de mica a en mica, de la mà de l'increment del prestigi dels vins de la comarca, s'està convertint en un punt de trobada per al món del vi en l'àmbit català. La Mostra del Vi ja no és només un lloc on es venen degustacions, sinó que s'ha convertit en una mostra cada vegada més professional i punt de trobada del sector. Any rere any ha sabut encertar amb les novetats i ara es troba en un moment òptim i a l'altura d'una denominació d'origen de prestigi.

Però també durant aquests dies hi ha un festival a casa nostra que és pioner en moltes coses i que és capaç de generar una experiència com pocs esdeveniments en són capaços. A part, òbviament, d'atraure desenes de milers de visitants. Estic parlant del Terra de Trobadors, que en la seva vint-i-setena edició ha arribat a un nivell envejable.

Allò més interessant del Terra de Trobadors no és que sigui un gran festival medieval, sinó que tres característiques el fan diferent i aconsegueixen que durant uns dies, el municipi es traslladi a l'època del comtat d'Empúries.

El que veritablement fa diferent el Terra de Trobadors de la resta d'esdeveniments medievals és el rigor històric de la proposta. No només en la conceptualització, sinó en totes i cadascuna de les petites coses del festival. Des del mercat, on només es poden vendre productes que realment poguessin estar present en un mercat de l'època, passant per la transformació dels carrers i els vestits de la gent fins a la música, les recreacions i espectacles programats. Tot passa pel rigor d'un festival que tenia molt clar que no volia ser un mercat medieval més, sinó que volia portar l'experiència medieval al límit.

En aquest sentit, l'academicisme sorgit del centre d'estudis trobadorescos i la universitat, així com les propostes culturals programades en aquests dies, deixen clar que el rigor històric en la recreació és marca de la casa.

Un dels altres trets distintius del Terra de Trobadors és el paper de les entitats del municipi i del conjunt dels veins de Castelló en general. No només perquè les entitats participen de totes i cadascunes de les activitats programades, sinó perquè tots els castellonins viuen el Terra de Trobadors intensament durant els dies que dura el festival. I amb un paper protagonista, no com a simples espectadors.

I, finalment, l'altre gran element són els espectacles. La quantitat i la qualitat dels espectacles programats és espectacular. Se n'hi poden veure més de trenta-cinc en tres dies. I tots sota un únic eix temàtic. Enguany, Malgaulí el darrer comte d'Empúries i els 700 anys del convent de Sant Domènec.

En definitiva, per mèrits propis, el Terra de Trobadors s'ha convertit en una cita ineludible del calendari empordanès. Un pla perfecte per acomidar un estiu i per no pensar durant unes hores en l'intens curs polític que ens espera. Demà divendres s'inaugura el festival amb el tradicional sopar medieval i durant tres dies tindrem la possibilitat de transportar-nos al nostre passat medieval. Prèviament podrem fer parada a la Mostra del Vi de l'Empordà per veure el nivell actual dels nostres vins. I per demostrar que al final tot lliga, una de les novetats del Terra de Trobadors d'enguany és el piment, el vi medieval que se servirà a totes les tasques del festival i que és un vi elaborat com es feia a l'època. Que el vi no falti mai. Bona rentrée!