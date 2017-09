Setmana d'horrors

Un terratrèmol va provocar més de 200 morts –i comptant– al centre de Mèxic. És el segon que es produeix al país centreamericà en els darrers quinze dies. Un segon huracà en menys d'un mes va tornar a portar misèria i patiment a les illes del Carib. La crisi dels refugiats de l'ètnia rohingya a Birmània, on més de 200.000 han escapat perseguits. Donald Trump ha amenaçat de destruir Corea del Nord, caient precisament en les provocacions del dictador Kim Jong Un; també va aprofitar el seu discurs davant les Nacions Unides per atacar el pacte que va firmar Barack Obama amb Iran. La guerra a Síria continua a l'espera de la derrota final de l'Estat Islàmic, que segueix enviant terroristes a Europa per atacar-nos. Putin posa els pèls de punta als veïns de Rússia amb unes maniobres militars que no es feien des de la guerra freda. L'actor Harrison Ford plora quan li pregunten en la roda de prensa en què presentava la segona part de Blade Rummer si creu posible que l'ésser humà arribés a un futur tan tenebrós. La seva resposta, inquietant, és que sí. Les properes generacions hauran d'enftrontar-se a uns reptes insòlits i desconeguts. El futur del nostre planeta està sobre la taula i algun dia l'ètica haurà de posar els límits a perills insospitats: la intel·ligència artificial i la genética. No ha estat una setmana agradable. Diumenge, menys mal, els alemanys tornaran a escollir Angela Merkel com a cancellera del seu país, que seguirà moderant aquesta Europa tan complexa que vivim. A Europa, per cert, a l'extrem nord-oriental de la Península Ibèrica, hi ha qui plora, es queixa i es manifesta per no se sap molt bé què. Creuen que uns altres, al mig d'aquesta península, no els estimen massa.