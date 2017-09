El jugador d'escacs

Diu Martí Domínguez, l'escriptor ( L'assassí que estimava a els llibres), que cap país publica més articles sobre el canvi climàtic que els Estats Units, però han triat un president que el nega. Des que existeix la propaganda, la televisió i les escopidores d'Internet que les escoles estan en barracons i el màxim acostament de la política a la cultura es produeix a través de la balística ¿Per què aprendre podent bramar un grapat d'amenaces (o de llagoteries )? Texas i Florida han rebut la visita de diversos huracans, més poderosos que tot l'arsenal americà, però com si plogués –també ha plogut molt: fins a l'ofec–, ell, Donald Trump, de maniobres al Bàltic.

Kim Jong-un, el de Corea del Nord, el que porta molt temps convidant-nos a les seves cates nuclears (notes àcides de cobalt amb un regust a plutoni), es va fotografiar al costat de la seva bomba termonuclear, un esguerro botifarrat que no enlairaria del terra ni un aixecador de pedres basc i que sembla obra del professor Bacterio políticament dirigit per María Dolores de Cospedal que, per cert, és la nostra ministra de Defensa, no sé si se'n recorden. El cas és que no han de precipitar-se a l'hora de concedir el guardó de Poca-solta Màxim.

Un cop uns de Sueca que complien cinquanta anys (l'edat crucial en què no tens dret a sentir-te jove ni com a llicència poètica) em van convidar a escriure'ls alguna cosa. Havien nascut el 1962, l'any de la crisi dels míssils. Eren al món perquè un oficial rus de submarins, Vasili Aleksándrovitx Arjípov, es va negar a respondre amb un torpede nuclear a les càrregues de profunditat dels nord-americans. Vaig decidir anomenar-los la quinta Arjípov. Ara llegeixo al Corriere que un altre oficial rus, Stanislav Petrov, va veure a la pantalla del radar els punts vermells que es corresponien amb el mateix nombre de projectils nuclears americans i va decidir esperar. 1983. Es va refiar del seu instint i sentit estratègic –ningú llançaria un atac definitiu amb tan poques bombes– i ens va salvar. Però no sempre tindrem un jugador d'escacs que ens cobreixi.