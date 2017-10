Desastrosa la gestió estatal de l´1-O. Va caure en el parany que l´independentisme volia i el va donar la foto que volien: la de la càrrega policial sobre la gent. No va ser capaç d´impedir que hi hagués urnes, que hi hagués gent votant. Tot un fracàs. Si Rajoy tingués dignitat dimitiria. Però no ho farà.

Desastrosa també la gestió i control, per part del Govern català, d´un referèndum potiner i sense la més mínima garantia. Sense Sindicatura electoral, canviant les normes a cop de telèfon una hora abans de constituir les meses, amb problemes informàtics, sense cens, amb gent votant amb sobre i d´altres sense, amb urnes que ja arribaven plenes de paperetes, amb persones votant dues i tres vegades. Això és tot menys un referèndum normal i unes votacions «com sempre» que ens prometia en Junqueras. Això no té ni pot tenir cap validesa. Però tampoc dimitirà ningú, ans el contrari. Afirmen que han guanyat, que això té validesa i que els legitima per declarar la independència de Catalunya. Surrealista total.

Aquest referèndum deixa un país fracturat, ferit, amb masses plenes d´odi, amb mainada utilitzada políticament i amb pares que porten els fills com a escuts humans. És molt, però molt, preocupant. És un desastre total.

Si jo fos empresari marxaria corrent cap a indrets més segurs i menys embogits. Cap a territoris sense vagues imposades per les institucions públiques i els piquets separatistes. On la gent treballa en lloc de passar-se el dia al carrer. On els governs no canvien les normes a caprici. On no es viu en una excitació permanent.

De fet, tota aquesta moguda ja està afectant l´economia. La prima de risc espanyola ha pujat i l´euro s´ha abaixat. Tot això desestabilitza Catalunya, Espanya i Europa. En aquest moments hi ha un seguit de països interessats en desestabilitzar la UE. Que estan molt contents. Estem segurs de que no estem fent el joc a foscos interessos? Estem segurs que no ens mouen com una peça cega dins el tauler d´escacs de la política internacional? A qui beneficia tot aquest merder nostre?

Com sortir d´aquest atzucac? Crec que Ciutadans s´equivoca i unes eleccions autonòmiques imposades des de l´Estat via l´article 155 rebrien la contesta i el boicot de les mateixes masses teledirigides des de l´ANC. Però tampoc veig un diàleg Rajoy-Puigdemont. En certa manera els dos han quedat inhabilitats per a això. Crec que s´hauria d´impulsar una comissió d´homes bons que no pertanyin a cap dels dos governs, estatal i autonòmic, i que no necessàriament han de respondre a una mediació internacional. És la gent del país la que coneix millor el problema. Una comissió de persones justes, amb bona reputació i preparació, que proposin una solució per resoldre la qüestió catalana. Aquest país necessita menys agitació i més calma. Menys rauxa i més seny. Necessita polítics que portin solucions i no problemes. O anem al desastre total.