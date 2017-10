Els partits d'Espanya

El desastre català situa amb claredat els partits polítics espanyols en espais que fins ara intuíem. L´anomenat partit alfa, el PP, es queda com el partit de la dreta nacionalista espanyola i, possiblement, sigui qui reculli els millors fruits electorals pel repartiment d´hòsties contra els independentistes catalans. Humiliar els catalans fa temps que li és molt rendible al PP i, ara, fotre´ls cops de porra i arrossegar-los per terra sembla que pot tenir efectes multiplicadors de vot. Si els surt bé és possible que, a partir d´ara, quan hi hagi eleccions, en lloc d´inaugurar línies d´AVE, s´imposi la tradició d´enviar policies a repartir hòsties a Catalunya. El PP domina tot el poder: econòmic, judicial, policial, militar i fins i tot ha convertit en titella la dèbil oposició.

El PSOE ha quedat en un llimb. En molts anys serà incapaç –si mai torna a aconseguir-ho– de tornar a ser el partit majoritari perquè li han fet una queixalada monumental per l´esquerra i perquè el PSOE és, a tots els efectes, dos partits que amenaça de trencar-se a la mínima. El PSOE d´Andalusia, amb el suport dels vells i poderosos jacobins, està esperant que Pedro Sánchez s´equivoqui per intentar, de nou, destruir-lo. Aquest home no té cap marge. Ara ha presentat una suposada solució al problema català impulsant una modificació de la Constitució que, arribat el moment de la veritat, dominarà i controlarà un PP que com a molt permetrà modificar un parell de comes i un punt i seguit.

Podem, els Comuns i les Confluències són els únics que poden canviar Espanya. Com a mínim estan cridats a liderar la futura esquerra que promou una Espanya diversa on podrien entrar –o sortir si ho desitgen– les nacions que té a dins. Aquesta amalgama de partits és el que sedueix bona part dels joves. Podem representa posar fi al poderós règim del 78.

I finalment Ciutadans. El partit d´Albert Rivera està cridat a a­glu­tinar l´extrema dreta ferotge que ara té tota dins seu el PP. Fora bo que l´extrema dreta quedés con­centrada en una sola formació: identificable i localitzable. Ciutadans reuneix totes les virtuts per atraure´ls. Però una part trigarà temps a fugir de dins del PP perquè el partit de Rajoy no té gaire interès de desprendre-se´n perquè se sent còmode essent la dreta, la dreta nacionalista, la ultradreta nacionalista i, quan cal, disfressar-se de dreta europea homologable.