Ha nascut una alcaldessa

No fa ni un mes, ningú donava un duro per la reelecció de Marta Madrenas com a alcaldessa de Girona a les eleccions de l'any 2019. Amb el temps que fa que és en el càrrec no havia connectat amb la ciutat. La seva gestió no podia ser considerada ni com a creativa i ni tan sols com a eficient. El seu govern no ha impulsat res destacable ni il·lusionant. En les darrers anys la ciutat ha perdut substrat i l'única gran obra de govern ha estat obrir-se al turisme sense massa ordre ni criteri. És un govern que ha proclamat molt l'orgull gironí però sense fer res per sentir-se orgullosos. A tot això s'hi ha de sumar que Marta Madrenas és un tercer plat, després que l'alcalde Puigdemont fos cridat a presidir la Generalitat i que el substitut que va triar, Albert Ballesta (Puigdemont no veia preparat ningú del seu govern), fos esclafat pels «amics» i rivals. I un parell de coses més: el partit de l'alcaldessa, el PDeCAT, entrarà en els propers temps en un traumàtic procés de redefinició existencial i, ella, és de les alcaldesses investigades per la justícia espanyola pel referèndum. Mala carta de presentació per a una reelecció.

Però fet tot aquest preludi devastador, és més que probable que si Marta Madrenas es presenta avui a les eleccions municipals de Girona, guanyi per golejada. I si pot i vol, i depèn de com estigui aquest país el 2019 (impossible ni tan sols imaginar ara mateix), és probable que Madrenas acabi essent la candidata més votada. El motiu d'aquesta afirmació és ben senzill: aquests dies l'alcaldessa s'ha proveït del megàfon i ha aconseguit ser el rostre visible de la Girona combativa i independentista però també de la gent indignada per l'irracional atac policial de l'1-O. Ha sabut estar amb la gent i els seus sentiments i això en política és un moviment guanyador, per molt que el teu llegat de gestió sigui molt mediocre.

Aquests dies, Madrenas ha sabut transmetre valentia, posant-se amb molta credibilitat al capdavant de totes les mobilitzacions, sense que aparentment li importin les conseqüències. Ha sabut projectar un lideratge que ens permet albirar que ha nascut una alcaldessa... o com a mínim una candidata amb moltes possibilitats.