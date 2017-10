Radars i velocitat

Els radars de Girona serveixen com a prova. També els que ja estan a punt per entrar en funcionament a Salt. L'Ajuntament de Girona va anunciar el desembre que havia adjudicat la instal·lació de tres cinemòmetres rotatius. Estava previst que l'aparell comencés a funcionar durant el primer trimestre d'aquest any. S'ubicarien en punts amb un índex elevat de sinistralitat, accidents causats per la velocitat. El sistema del radar rotatiu suposa que s'instal·laran tres caixes fixes a l'interior de les quals hi pot haver un mesurador de velocitat. O no. Només una d'aquestes caixes tindrà realment l'aparell, però mai se sabrà quina és.

El de Salt anunciava fa 6 mesos que també instal·laria tres caixes del mateix tipus en diversos punts on han detectat que se supera habitualment la velocitat obligada. Aquest mes, l'Ajuntament saltenc ja els té en marxa.

I mentrestant, què fa el de Girona? Sabem que el març, amb diverses setmanes de retard, es van instal·lar els pals i res més. Allà hi tenim la preinstal·lació acabada, però les caixes no han aparegut.

Els radars serveixen de prova –un cop més– que el govern de Girona està per fer anuncis i no per complir amb la feina. Sort té l'alcaldessa Madrenas que la gent no s'entreté a comprovar si executen el que anuncien. En cas contrari, al govern gironí els plouria un cabàs de multes per infringir les seves pròpies promeses. A una velocitat vertiginosa.