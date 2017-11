La culpa és dels russos. Ja ho podíem haver suposat. Rússia, enemiga de la unitat d´Espa­nya des dels temps de la Segona República. Rússia, enemiga de l´Europa occidental i cristiana. Rússia, des d´on opera un aparell de propaganda que intoxica les ments dels catalans a còpia de falses notícies, exageracions i deformacions, per tornar-nos a tots independentistes. Com si no ens bastéssim i ens sobréssim a l´hora de generar exageracions i falses esperances. L´eurodiputat Javier Nart, de Ciutadans, vol que la Comissió Europea investigui i actuï contra l´os eslau.

Rússia és culpable: ja ho deia Serrano Suñer, cunyadíssim del generalíssim Franco i ministre d´Afers Exteriors en els primers anys de la dictadura. Al principi, Franco i Serrano van declinar implicar-se en la guerra mundial al costat de Hitler, malgrat la insistència d´aquest, però quan Alemanya va atacar la Unió Soviètica, el règim espanyol va decidir donar-li alguna mena de suport, i va decretar el reclutament de voluntaris que va donar lloc a la División Azul (pel color blau de l´uniforme i la bandera de la Falange). Els voluntaris van marxar cap al front soviètic, on s´ho van passar força malament.

El dia que es va decretar la crida, el 24 de juny de 1941, Serrano Suñer va sortir al balcó de la Secretaría General del Movimiento, al madrileny carrer d´Alcalá, i segons la premsa de l´època va dir aquestes paraules (en castellà, és clar): «Camarades, no és hora de discursos, però sí que la Falange dicti en aquests moments la seva sentència condemnatòria. Rússia és culpable! Culpable de la nostra guerra civil. Culpable de la mort de José Antonio, el nostre fundador, i de la mort de tants camarades i tants soldats caiguts en aquella guerra per l´agressió del comunisme. L´extermini de Rússia és una exigència de la història i del l´esdevenidor d´Europa».

Soviètica, però tant se valia. Aquella era la Rússia roja, una dictadura pretesament comunista que controlava amb mà de ferro el sanguinari dictador Stalin, mentre milions de russos morien al front «per la mare pàtria». Lluitaven contra milions d´alemanys que morien també per la seva pàtria i pel seu führer Adolf Hitler. I unes desenes de milers d´espanyols es van sumar a la carnisseria en nom de la «revolució nacional-sindicalista» del Movimiento Nacional.

La Rússia de Putin ja no és roja, sinó capitalista model màfia d´estat, però es veu que continua sent culpable.