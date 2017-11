Coses sense solució

Internet t'ofereix 418.000 respostes a la pregunta sobre com fer una sopa de ceba. Val a dir mig milió, gairebé, de receptes. No sap un amb quina quedar-se i tampoc té temps per revisar-les totes perquè els convidats arribaran d'aquí a dues hores i ni tan sols has parat la taula. D'altra banda, i com que unes paraules et remeten a unes altres, pots començar a la sopa de ceba i acabar en una pàgina de sexe dur. Al final, tard o d'hora, tot desemboca en el sexe. O en la plusvàlua.

– Tens ja els ingredients? –et pregunta la teva dona des de la cuina.

– Hi estic –dius abandonant la pàgina de nus integrals en la que acabes de caure per culpa de l'hipertext.

En qualsevol cas, si ets assenyat i no et surts molt del carril, al final tot se soluciona. A mi em queda el dubte de si he de posar-li formatge o no a la sopa, però és bona amb i sense. Encara que el millor, creguin-me, és comprar-la de sobre. El sobre és un dels grans invents de la humanitat, el mateix serveix per passar un sobresou que per distribuir els ingredients d'un brou. Però m'estic perdent. Al que anava era al fet que hi ha assumptes, com el de la sopa de ceba, per al qual disposem de centenars de milers de solucions i assumptes per als quals no disposem de cap.

Hauríem de començar a acostumar-nos a això: que hi ha problemes sense solució. I no estic pensant en la crisi catalana, que també, sinó en qüestions d'ordre domèstic. Una gotera, per exemple. A casa meva hi ha una taca d'humitat que no aconseguim esbrinar d'on ve. L'hem tancat com un animal, l'hem acorralat, però no confessa el seu origen. El mes passat ens vam resignar a viure amb ella. Amb ella i amb un soroll que surt de sota el bidet. Més que d'un soroll, es tracta d'una família de sorolls que ha niat aquí i no hem trobat la manera d'exterminar.

Hi ha coses a la vida que no tenen solució. Hauríem d'acostumar-nos-hi. Disposem de centenars de milers de receptes per a la sopa de ceba o per a la llagosta al gingebre, però ignorem com educar els fills, vet aquí un altre exemple. El mercat ens ho ofereix tot, excepte allò que de veritat necessitem.