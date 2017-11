Per exprés desig del papa Francesc, aquest diumenge XXXI de durant l'any, l'Església celebra la I Jornada Mundial del Pobres, amb l'objectiu d'estimular «els creients perquè reaccionin davant la cultura del descart, fent seva la cultura de la trobada».

Amb el lema: «No estimeu de paraula sinó amb obres», un verset de la primera carta de Sant Joan (3:18), el papa Francesc ens convida a viure la nostra fe amb la convicció que «l'amor no admet excuses». Per això «el qui vol estimar com Jesús va estimar, ha de fer seu el seu exemple; especialment quan es tracta d'estimar els pobres».

El papa ens recorda en el seu missatge amb motiu d'aquesta I Jornada Mundial dels Pobres, que «l'assistència als pobres és sens dubte un dels primers signes amb els quals la comunitat cristiana es va presentar a l'escena del món». El servei als pobres, clau de volta del cristianisme, s'ha de traduir en l'amor i en la sol·licitud per aquestes persones que viuen en la precarietat o en la indigència.

El papa ens recorda la carta de Sant Jaume (2:5ss), quan l'autor d'aquest text ens demana assistir els pobres per tal que la nostra fe sigui autèntica: «De què servirà, germans meus, que algú digui que té fe, si no té obres? Pot salvar-lo la fe? Si un germà o una germana van despullats i mancats d'aliment, i algun de vosaltres els diu: Aneu-vos-en en pau, no passeu fred ni gana, però no els dona allò que és necessari al cos, de què servirà?». Per això en sintonia amb la primera carta de Sant Joan, també Sant Jaume ens diu que «la fe sense les obres és morta».

El papa en el seu missatge ens demana que «si realment volem trobar Crist, cal que toquem el seu cos en el cos ferit dels pobres, com a confirmació de la comunió sacramental rebuda en l'Eucaristia». Així ho explicava Sant Joan Crisòstom en l'homilia 50 sobre l'Evangeli de Sant Mateu: «Si voleu honorar el cos de Crist, no el menyspreeu quan està nu; no honreu el Crist eucarístic amb ornaments de seda, mentre que fora del temple abandoneu aquest altre Crist que pateix fred i nuesa».

El Papa ens diu en el seu missatge, que els cristians «estem cridats a estendre la mà als pobres, a trobar-los, a mirar-los als ulls, a abraçar-los per fer-los sentir la calor de l'amor que trenca el cercle de la solitud».

El tema de la pobresa ha estat present en el ministeri episcopal del papa Francesc des del seu inici com a bisbe de Roma. En ser elegit papa, el cardenal brasiler Claudio Hummes li digué: «No t'oblides dels pobres», i per això el cardenal Bergoglio prengué el nom de Francesc, en memòria de S ant Francesc d'Assís, que es va fer pobre amb els pobres.

En aquesta I Jornada Mundial dels Pobres, el papa ens demana que les nostres mans i els nostres cors estiguin al costat dels qui pateixen la pobresa i la misèria per ajudar-los a sortir d'aquesta ignomínia. Per això el Papa parla de les «beneïdes mans que s'obren per acollir els pobres i ajudar-los: són mans que porten esperança. Beneïdes les mans que vencen les barreres de la cultura, la religió i la nacionalitat, vessant l'oli del consol a les ferides de la humanitat».

En aquesta jornada, tots els cristians ens hem de comprometre per lluitar contra la pobresa, per fer realitat un món més fratern, on no hi hagi fam, misèria i exclusió, i on tots aprenguem a viure com a germans.