Humiliació professional i personal

josep cáceres gamero girona

Per ordre del Ministeri, el major Trapero passa a realitzar funcions administratives, i amb la corresponent rebaixa del seu salari. Quin és el delicte comès pel major Trapero? No se li perdona que en els dies previs a l´1-O s´enfrontés, professionalment parlant, als càrrecs als quals el Ministeri de l´Interior havia encomanat posar-se al capdavant de tot el dispositiu policial que havia d´actuar per impedir que es realitzés el referèndum.

S´hi va enfrontar, no sotmetent els Mossos d´Esquadra sota els comandaments del Ministeri i, fent un seguit d´objeccions professionals que s´han demostrat certes i previsibles. Qualsevol actuació havia de ser proporcional i adequada a la situació concreta perquè no es produís un resultat no volgut i una greu alteració de l´ordre públic.

El contrari a la que van realitzar les forces d´ordre públic, almenys, al llarg del matí de l´1 d´octubre. Sembla que, a la vista de les imatges que anaven apareixent a les xarxes, es van donar ordres perquè es modifiqués la seva actuació.

S´està acusant els Mossos d´Esquadra, entre altres coses, de deslleialtat als cossos policials enviats a Catalunya pel Ministeri. No deu ser més aviat que pretenien que fossin els Mossos els que fessin «la feina bruta» perquè quedessin desprestigiats davant dels ciutadans catalans? Em pregunto si els responsables del Ministeri no sabien que a Catalunya l´ús de les pilotes de goma està prohibit.

Un funcionari al capdavant dels Mossos que ha aconseguit canviar l´actuació d´un cos policial davant manifestacions ciutadanes pacífiques (compari la del 15-M de BCN amb l´actuació de l´1-O) mereix que com més aviat millor es reconegui la seva professionalitat i que sigui restituït al càrrec del qual ha estat apartat.



L´astúcia de

Carme Forcadell

Francesc A. Picas la jonqueran Expliquen d´un cristià astut que, en temps de l´Imperi Romà, el volien decapitar si no adorava un deu pagà. El cristià, es mirà aquella estàtua que volien que adorés, i només hi va veure una figura de fang innòcua. Li va fer una reverència, més aviat una ganyota, i es va salvar de la mort.

El mateix ha fet Carme Forcadell. Amb ardidesa i astúcia, ha fet creure a un jutge fabricat a Madrid que la volia ficar a la presó, que acceptava l´article 155. El trobava simpàtic. Justament coincideix amb la talla de la seva roba interior. També Forcadell afirmà al jutge que La República Catalana és el títol d´una obra de teatre, original de Carles Puigdemont, que ella va representar en el paper de protagonista. Carme Forcadell ha quedat lliure de l´ominós càrrec d´independentista, i ha pogut tornar a ballar sardanes. El sever jutge, tenint en compte que l´autor de l´obra de teatre es troba en lloc desconegut, s´ha quedat en dipòsit els drets d´autor, 150.000 euros.



Portbou, Benjamin i la solidaritat

del Nord

Josep M. Loste Romero PORTBOU

El passat 1-O, a Portbou, vàrem rebre la solidaritat –cívica i democràtica– de gent i càrrecs electes de la Catalunya Nord (la tinent d´alcalde de l´Ajuntament de Bompàs) i de la Regió d´Occitània (la vicepresidenta 3a Agnés Langevine), així com d´estadants i residents de diferents nacionalitats europees, els quals van quedar esmaperduts de les polítiques agressives del govern espanyol i consideren que el govern de Rajoy és autèticament feixista i que caldria aplicar-li l´article 7 del Tractat Europeu. No hi ha dubte que si en aquests moments Walter Benjamin fos viu, com a intel·lectual integral i humanista destacable, estaria d´acord amb la gent de Portbou, i consideraria que el que van fer el dia 1 d´octubre les forces d´ocupació colonial espanyola, en moltes poblacions catalanes va ser una autèntica barbàrie