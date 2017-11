Circular per la vorera

L'Ajuntament de Girona sembla decidit a afrontar un problema que, des de fa molt de temps molta gent, especialment els vianants, denuncia. Es tracta de la circulació de les bibicletes per les voreres o per espais reservats per a la gent que va a peu. Moltes vegades m'he mostrat crític amb el plantejament d'alguns carrils bici perquè considero que la ciutat de Girona, tenint en compte la seva configuració urbana, no està pensada per a aquest tipus de vehicle. Tot i així, respecto -i admiro- la gent que fa l'opció de moure's en bicicleta per la ciutat, però insisteixo que no tenim les condicions per anar ampliant rutes. Sovint, un dels màxims defensors de la bicicleta, l'enyorat exalcalde de Salt Xavier Corominas, em retreia que estic equivocat. Bé, en tot cas, el que s'ha d'afrontar és la convivència i respecte entre bicicletes i vianants que, ara, moltes vegades no existeix. Amb sancions econòmiques no se soluciona res, evidentment. El que cal és una cultura i una educació viària que ha de començar ja a les escoles. Una educació viària que englobi tots els mitjans de transport. Només així aconseguirem el respecte entre totes les opcions. Ni els vianants han d'envair els espais reservats als ciclistes, ni aquests tampoc poden circular lliurament i sense cap mirament per les voreres. Més educació entre tots.