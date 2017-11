El 3 de desembre, aquest diumenge, a banda de la data del calendari, és la trobada d'empreses solidàries a Girona, amb el lema «Posa't al meu lloc», d'associacions del tercer sector, i és la trobada amb la ciutadania, amb el públic familiar, a la plaça del Mercat del Lleó i la plaça Salvador Espriu. Una trobada a on la música, amb el Pot Petit, alguns dels membres del grup Di-Versiones, els ParraK o Gorze, es solidaritzen, amb el compromís dels músics amb les causes justes.

Ara que vivim temps convulsos, «Posa't al meu lloc» és possible perquè entitats públiques com Dipsalut, el Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona, el Consell Comarcal del Gironès, com a patrocinadors, i empreses com Cafès Cornellà o El Celler de Can Roca, recolzen la trobada que visualitza l'energia de les entitats d'interès social, de les causes defensades pel teixit empresarial. Si el col·lectiu de discapacitats té uns serveis, una presència en el mercat laboral, a la societat, es per entitats com Mifas o l'Once, per les associacions que lluiten pels seus drets.

El 3 de desembre reivindica el dret del discapacitat a accedir a tots els racons socials, com individu amb projectes i somnis. Darrere tot projecte hi ha gent de carn i ossos. L' Hermínia, que hi aboca més energia, simpatia i paciència que hores té un rellotge, perquè tot surti perfecte, si la perfecció existeix. La Silvina, que renuncia a vacances, per implicar-se. L' Isaac inconformista i inquiet, motor a mil revolucions; somiador de l'Associació Multicapacitats, allò que diuen els americans, un activista social. La normalitat és que a ningú se'l etiqueti per com és física o mentalment, perquè al ciutadà se'l respecti amb les capacitats i llacunes que ens fan persones. Tants exemples. La Maria, que resisteix un dolor físic tan cruel. La Carla, que inicia una carrera artística amb molt potencial, i per la qual la cadira de rodes no és obstacle. En Felip, rapsoda, i que va ser entrenador de futbol. En Pep, enamorat del bàsquet, entrenador en mil partits, que ha gravat als equips que juguen per Girona per solidaritzar-se amb una jornada que és la visualització de les coses positives que tenim a casa i no sabem veure. La Bego, cantant que ho donarà tot amb els ParraK. L' Agna, que venç l'esclerosi múltiple, preparant la cursa en bicicleta als Monegros. Tantes associacions positives, com Conviure amb capacitats. Una de les participants és Lluito per tu, que s'ocupa de nens multidiscapacitats. Les imatges dels seus infants són d'una tendresa infinita; són fetes de l'energia positiva que desprenen i de l'estimació dels pares, cuidadors i familiars; una lliçó d'amor, de principis i solidaritat que va més enllà de Posa't al meu lloc, i de tantes coses positives, que, segur, provocarà en moltes persones la trobada.