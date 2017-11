Madrit, amb te

La ubicació de la capital d'Espanya al mig del no res, de sempre s'ha justificat pel fet sospitós que és el centre geomètric de la Península. Qui ha volgut trobar proporcions regulars en una figura irregular, ha situat el centre exacte a Los Ángeles de San Rafael. Per fer-la més grossa, també ens han volgut fer creure que a Madrit hi ha restes romanes i àrabs, a sota del Palacio Real, que mai han estat excavades i, per tant, ningú mai no les ha vist. Un filòleg va estirar l'etimologia per fer venir Madrit del llatí Matrice i de l'àrab Mayrit, amb les variants Magerit, Magderit o Maijirit, tot suggerint que Mare i Matriu s'amagaven en els noms antics. Quan el filòleg es va retirar, va confessar que s'ho havia inventat però que alguna veritat hi havia

Atent als senyals del camí, de petit vaig veure al centre de València un indicador viari que assenyalava la mateixa distància a Madrit i a Barcelona. El meu pare em va fer veure que és impossible. En el cas de Barcelona, no és cert per carretera, però sí en línia recta per mar.

Amb les eines de què ara disposem, com ara el Google Earth, fa poc vaig voler provar si de petit havia ensopegat amb la clau d'un vell misteri. Com que em feia ballar el cap quins punts de cada ciutat em podrien revelar una relació precisa entre totes elles, vaig contactar amb un expert americà, el prestigiós Scott Onstott, autor de Secrets In Plain Sight, secrets ben bé a la vista. Al cap d'una hora em va enviar un gràfic que confirmava les meves sospites ja que el triangle entre les tres ciutats té unes mides que tots dos coneixem prou bé. Però els punts que ell va escollir no em feien el pes: el Temple de Debod de Madrit, la Sagrada Família de Barcelona i la font de l'Ajuntament de València. Quan ell ja havia fet difusió de la descoberta, vaig voler afinar la cerca. Si la primera construcció a Madrit va ser el Palacio Real, potser unint els tres palaus reials es revelaria l'enigma. Just al pati hi tenen una estàtua dedicada al rei Felip IV. Des del nas del rei fins al Palau Reial de Barcelona hi ha 555.555 peus. Des del nas fins al Palau del Real de València (ara Jardins del Real), hi ha 333.333 peus. I des d'aquí al palau barceloní també hi ha 333.333 peus. Del triangle es pot deduir que València fou capital en temps de Ferran el Catòlic, tal com sospita l'Institut Nova Història.

I de qui va ser la idea de fer Madrit capital? El conseller del rei Ferran era el gironí Margarit. I per l'origen del topònim Madrit, el filòleg ens suggeria Magerit, Magderit o Maijirit.