I si els fem l´autocrítica?

En la tradició comunista, quan es volia criticar algun militant, es deia: l'hi farem l'autocrítica. Era l'avantsala de la seva expulsió fulminant. Bé, als propers mesos l'independentisme caldrà que revisi la seva trajectòria als darrers set anys i en tregui conseqüències. Jo em donaria dos anys de marge per pair-ho. La meva impressió provisional és que dues generacions de catalans han explorat els límits de la democràcia espanyola i els han trobat molt més aviat del que esperaven. Potser serà hora que revisin també la seva visió de la transició, potser s'adonaran que hi va haver molt més heroisme i combativitat que no pas ara. Quan ens deien: hi haurà morts al carrer, els responíem: cauran sobre la vostra consciència! Durant la transició 1975-1982 hi va haver 178 morts en mans de les forces policials espanyoles. La gent de 55 anys cap avall, la major part de catalans actius, s'havien cregut que sense armes sobre la taula a Espanya es podia discutir de tot. I no era cert. Ara sabem que portar de la teoria a la pràctica –la república, la independència, l'estat de benestar, els beneficis de les multinacionals– comporta que et posin a la presó i amenacin de fer-ho amb 2,5 milions de persones. I sabem que tenim un rei que es considera cap d'estat només d'una minoria de catalans, no de tots els que li paguem el sou.

Però els que volen la unitat d'Espanya, no s'han de fer una autocrítica? N'assajarem alguna. La primera, és pitjor protestar pacíficament que causar 800 assassinats? La segona, quan algú segueix els processos constitucionals previstos –Estatut de 2006–, per què deixen que un TC d'extrema dreta torci la voluntat popular? Tercera, totes les manifestacions i accions parlamentàries reglamentaries realitzades durant set anys, per què no n'han fet cas? Quarta, si volien que Puigdemont convoqués eleccions, perquè no va sortir Rajoy anunciant que suspendria el 155? Cinquena, a banda de colpejar a ciutadans pacífics, amenaçar-los i acabar amb les institucions catalanes, tenen alguna proposta a fer? O ens pensen tractar com una colònia per sempre? Sisena, si no els agrada el resultat de les eleccions, continuaran manant el 8% dels electors catalans? Setena, mentre aproven el cupo basc, ens convenceran que els bascos el poden tenir i els catalans no, sense que els caigui la cara de vergonya? Vuitena, per què intervenen l'Ajuntament de Madrid ara governat per l'esquerra i que està sanejant els comptes i no ho van fer quan manava el PP i va crear un forat inabastable? I novena, per què no ens expliquen com pot ser que havent-hi una majoria parlamentària a Espanya per fotre fora Rajoy, els poders fàctics no deixen que hi hagi una moció de censura per acabar amb el govern més corrupte de l'Europa occidental?