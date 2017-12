L'any passat va ser un Donald Trump de terrissa, ajupit, amb els pantalons als turmells i el cul a l'aire, el que va causar furor en fires nadalenques. Vestit negre, corbata vermella, cabellera rossa més densa que la del president real, el Trump de mentida (o de post-veritat) va fer de caganer de molts pessebres, expliquen des de Caganer.com, empresa especialitzada en la producció de la figureta més distintiva de la representació del naixement més diví. Aquest Nadal, però, Trump perdrà el regnat més pudent en favor d'un altre president, en aquest cas cessat a cop de Constitució espanyola: Carles Puigdemont, l'estrella rutilant dels pessebres 2017-2018. Tofa generosa com la del de carn i ossos, vestit fosc i corbata inspirada en l'estelada, el Puigdemont de fang mira enlaire mentre buida el ventre en un posat ridícul i pensatiu alhora. Recorda l'article 155 mentre deixa anar llast? Pensa en la declaració via resolució parlamentària de la independència que no hi és ni se l'espera? En la Guàrdia Civil? En Mariano Rajoy o en Oriol Junqueras? En Ciutadans o en el PDeCAT? En la revolució dels somriures? En les eleccions del 21-D? Fernando Jiménez, paradista de fa una bona colla de nadals a la Plaza Mayor de Madrid –ideal, segons Ana Botella, la senyora d'Aznar, per prendre-hi una relaxing cup of coffee–, assegura que els clients li treuen els Puigdemont de les mans. Diu que és «una autèntica bogeria», que es va quedar sense presidents caganers en dos dies. Per una vegada el cap de llista de JuntsxCatalunya, que avui es veu que farà aparició (virtual) en un míting de precampanya al pavelló de Sant Julià de Ramis, és profeta en terra enemiga.

Allò que no ha aconseguit la política ho ha fet possible el pessebre. Figuretes de fang del major Trapero, d' Anna Gabriel i de Gabriel Rufián també entraran als pessebres de moltes cases, apunten des de Caganer.com. Cap d'ells, però, expel·leix excrements amb la gràcia que ho fa Puigdemont.