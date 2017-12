La Guàrdia Civil va localitzar al domicili particular de Josep Maria Jové, secretari general del Departament d'Economia i mà dreta d' Oriol Junqueras a la conselleria, un document titulat #EnfoCATs Reenfocant el procés d'independència per un final exitós. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena el considera la prova de l'existència d'un Comitè Estratègic encarregat de definir les mobilitzacions organitzades per accentuar el conflicte entre Catalunya i Espanya. Aquesta és la base sobre la qual el jutge ha decidit mantenir a la presó tant Oriol Junqueras com Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que haurien format part d'aquest Comitè (el cas de Joaquim Forn és diferent). És fàcil trobar aquest document a internet. Qui tingui la curiositat de consultar-lo podrà comprovar que el punt de partida és el reconeixement que l'independentisme va perdre el plebiscit plantejat a les eleccions del 27-S, tot el contrari del que es diu públicament. Resulta una paradoxa que es vagi repetint que s'ha actuat d'acord amb el mandat democràtic de les urnes mentre s'és plenament conscient que no hi ha hagut una majoria suficient i es treballa per refer l'estratègia. Hi ha molts altres punts que criden l'atenció, sobretot els que fan referència al moment i la manera de generar un conflicte per forçar l'anomenada desconnexió. Però aquest és un document apòcrif, sense autor conegut, sense firma. En aquest sentit cal preguntar-se el motiu pels qual el jutge li dona veracitat, fins al punt de donar-li un valor de prova, i per què ningú se n'ha desmarcat explícitament des de les files de l'independentisme. Podria ser que la credibilitat que li dona el magistrat sigui la que paradoxalment necessiten els polítics per fer veure que han tingut la voluntat de complir les seves promeses. Si tenen un moment, no deixin de llegir-lo.