Junqueras absent, krls televisat

El «tots a la presó» de la jutge Carmen Lamela no ha estat substituït pel «tots a casa» del jutge Pablo Llarena que esperaven els optimistes i desitjaven els empresonats i les seves famílies. L'instructor del Suprem n'ha alliberat sis, amb quantioses fiances i estrictes mesures cautelars, però ha confirmat la presó a Oriol Junqueras, Jordi Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Llarena fa seu el relat de Lamela, que és el de la fiscalia, que és el de la Guàrdia Civil, segons el qual el 20 de setembre es va produir un alçament violent en el marc d'un pla molt extens i elaborat per arribar a la independència a través del conflicte, amb una direcció «estratègica» del qual formaven part principal Junqueras i els Jordis. Per això no els allibera. I per això Carles Puigdemont té una altra bona raó per no tornar: ell també formava part d'aquell grup de dirigents «estratègics», i per tant l'espera la presó sense fiança tan bon punt trepitgi territori espanyol. Si el proper dia 14 el jutge belga decideix extradir-lo, presentarà recurs tantes vegades com calgui. I si decideix el contrari, es quedarà a Brussel·les com a mínim fins les eleccions, perquè des de Brussel·les pot mostrar la seva imatge i la seva veu als electors de mil maneres, mentre que entre reixes es trobaria com Junqueras, limitat a comunicar-se amb l'exterior per carta i amb accés restringit a l'actualitat.

Així serà la campanya, amb Junqueras silenciat i Puigdemont televisat. Aquest juga a fons la carta del «president legítim» i planteja el 21-D en termes de restitució, i el cert és que molts votants d'ERC hi estan d'acord. Volen que governi Esquerra i que presideixi Puigdemont. És el que es dedueix de l'enquesta del CIS publicada ahir, que dona un 44% d'intenció de vot al conjunt independentista. És la mateixa xifra que donava la mateixa enquesta per a les eleccions de fa dos anys. Si la pauta d'error es repeteix, la suma de JxC, ERC i CUP tornarà a obtenir majoria absoluta de diputats. Però hi ha una altra dada en aquesta enquesta que val la pena considerar: els enquestats que fa dos anys no van votar, i que ho faran aquesta vegada, trien sobretot Ciutadans i el PSC (26% entre els dos) i molt poc Junts per Catalunya i Esquerra (6,9% entre els dos partits). Aquesta dada alimenta la sospita (o la temença) que el sobiranisme ja va mobilitzar gairebé tots els seus efectius electorals el 27 de setembre de 2015, i no pot créixer gaire més, mentre que l'unionisme tenia una reserva per explotar que podria mobilitzar-se d'aquí a setze dies.