El Nadal comença cada vegada més abans d'hora. Fa uns anys enrere, no gaire, les llums i l'ornamentació nadalenca dels carrers de la ciutat s'obrien pel pont de la Puríssima. Ara, en canvi, els muntatges s'obren fins i tot un mes abans de les festes. A més, cada ciutat obria els llums sense fer cap més acte i ara tothom convoca festes, cercaviles, cantada de nadales... tot pensat en el consumisme. El primer senyal inequívoc que la maquinària nadalenca ja està en marxa és quan vas al supermercat i trobes a les lleixes el tradicional torró de xocolata amb arròs inflat. Quan era petit a casa sempre hi havia una teula d'aquest torró. Una només. I, a més, entrava a casa el dia 24 amb el petit lot que rebia el meu pare de la feina. Ara, en canvi, i no menteixo, a finals d'octubre ja hi havia desenes i desenes de teules d'aquest torró al supermercat. I què dir de les quines. Abans la quina se celebrava el dia de Nadal i Sant Esteve per amenitzar les sobretaules. Ara, el primer cap de setmana de desembre ja es fan quines a molts pobles. Tot plegat, el que fa és que és perdi la il·lusió. Entenc les persones que no els agraden aquestes festes. No és el meu cas, però ho acabo entenent. No podem celebrar el Nadal abans d'hora. Les coses, quan toquen. I abans que me'n oblidi o faci tard: Bon Nadal a tothom!