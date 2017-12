Joc d´enquestes

Es troba a faltar l'època en què les enquestes electorals servien per saber amb quina força començaven els partits polítics la campanya i com evolucionava a mesura que passaven els dies de mítings, proclames, propostes i relliscades. Durant anys no clavaven els resultats, però s'hi aproximaven. Actualment les enquestes no serveixen. O no serveixen per això que deia, sinó que s'utilitzen com una estratègia electoral més dels diferents poders per mirar d'influir en els electors.

Les tres últimes eleccions al Parlament espanyol han colpejat amb duresa la ja paupèrrima credibilitat de les enquestes. Amb casos flagrants com algunes d'oficials que van donar a Ciutadans molts més diputats dels que van acabar obtenint. O l'altra relliscada històrica que va ser quan no van saber detectar que apareixia amb força a l'escena Podem.

Les empreses de demoscòpia atribueixen aquests grans errors al fet que cada vegada hi ha més vot ocult i que la gent menteix als enquestadors. Una excusa. El vot ocult ha existit sempre, igual que els mentiders, i les bones empreses d'enquestes són capaces de preveure-ho i esquivar-ho.

Els motius que han portat a fer caure els sondejos són múltiples. Per una banda hi ha la proliferació d'enquestes low cost. Empreses amb poca capacitat tècnica i que a sobre fan poquíssimes enquestes que acaben amb errors històrics o en increïbles cops de sort. Però el principal motiu de per què no serveixen per al que haurien de servir, és l'ús pornogràfic que se'n fa per intentar influir en l'electorat. Depèn de l'organisme o mitjà de comunicació que la publiqui, se sap a qui pretenen beneficiar. Malgrat que a vegades allò que es fa per beneficiar un partit l'acaba perjudicant. Però tot i l'experiència dels darrers anys, no desisteixen.

Malgrat que les intencions de vot directe que mostren aquestes enquestes, les anomenades cuines acaben fent una translació en diputats absolutament incomprensible per a ments lògiques. L'anomenada cuina també ha existit sempre, però abans eren tècnics en demoscòpia que remenaven l'olla. Ara la decisió de cuinar els formatgets amb uns diputats amunt o uns diputats avall depèn, en molts casos, d'estratègies inconfessables.

Les enquestes s'han convertit en un simple joc i en dinamitzadores de campanyes electorals. No us les agafeu seriosament. Ni a favor, ni en contra.